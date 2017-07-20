قابيل: تحديد فائدة بنكية مميزة للصناعة أمر مستبعد

أحمد اللاهونىاستبعد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحديد فائدة بنكية مميزة للقطاع الصناعى بشكل عام، على غرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الثابتة عند %5، والمحددة ضمن مبادرة سابقة للبنك المركزي.ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى و

أحمد اللاهونى

استبعد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحديد فائدة بنكية مميزة للقطاع الصناعى بشكل عام، على غرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الثابتة عند %5، والمحددة ضمن مبادرة سابقة للبنك المركزي.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى الآن، وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد والتصدي لمعدلات التضخم المتزايدة، ليصل العائد إلى %18.75 على الإيداع و%19.75 على الإقراض.

وقال الوزير فى تصريحات لـ«المال»، على هامش تسليمه عقود أراضٍ بالمجان لمستثمرى بنى سويف الأسبوع الحالى، إن تحديد سعر الفائدة قرار يعود للبنك المركزى وسياسة الدولة النقدية للقضاء على معدلات التضخم المرتفعة، والتى تخطت %32، وجميع القطاعات الاقتصادية العاملة فى السوق المحلية ملتزمة بها.

وأثارت قرارات المركزى بتكرار رفع أسعار الفائدة غضب الصناع والمستثمرين، مؤكدين تأثيرها السلبى على معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وأنها ستؤدى إلى وقف أى توسعات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المتعثر.