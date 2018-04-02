قابيل: انتخاب مصر لقيادة المجموعة الإفريقية في التجارة العالمية

محمد ريحان:أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المجموعة الإفريقية لدى منظمة التجارة العالمية قد قررت بالإجماع إعادة انتخاب مصر مُمثلة في مكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية الدائمة في جنيف كنقطة اتصال للمجموعة فيما يتعلق بمفاوضات الزراعة ومفاوضات نفاذ السلع غير الزراعية للأسواق الخ

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المجموعة الإفريقية لدى منظمة التجارة العالمية قد قررت بالإجماع إعادة انتخاب مصر مُمثلة في مكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية الدائمة في جنيف كنقطة اتصال للمجموعة فيما يتعلق بمفاوضات الزراعة ومفاوضات نفاذ السلع غير الزراعية للأسواق الخارجية.

وأوضح قابيل أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من الدور القيادي الذي تلعبه مصر في القارة الإفريقية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة المصرية التي تضع التوجه نحو إفريقيا على رأس أولوياتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتويجاً للدور الهام الذي لعبته مصر في قيادة المجموعة الأفريقية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، خاصة في هذين الملفين التفاوضيين، مؤكداً دعم مصر الكامل لمصالح القارة الإفريقية وأولوياتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف وحرصها على تحقيق مصالح كافة الدول بالمجموعة الأفريقية في إطار المفاوضات التي تجري بمنظمة التجارة العالمية.

ولفت الوزير إلى أن اختيار مصر في هذا التوقيت لقيادة المجموعة الإفريقية يعد تجديداً للثقة التي توليها إفريقيا إلى مصر، خاصة في ظل المُتغيرات التي يشهدها النظام التجاري متعدد الأطراف وتصاعد النزعات الحمائية لدى الدول المتقدمة، الأمر الذي سيزيد من تعقيد الجولات المُقبِلة من المفاوضات التجارية وعلى الأخص فيما يتعلق بضمان المُعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية.

ومن جانبه أوضح أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري أن مصر تتولى إضافة إلى نقطة اتصال هذين الملفين في المجموعة الإفريقية مهمة مُنسق مجموعة الدول النامية المستورد الصافي للغذاء ونقطة الاتصال الخاصة بمفاوضات الزراعة في المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية.