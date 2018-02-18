قابيل: الدولة لن توفر الأراضي بجوار منزل كل صانع

محمد ريحان وأحمد اللاهونى طالب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مجتمع الأعمال المصرى بالمرونة فى اختيار الأراضى الصناعية الجاهزة، التى تستطيع هيئة التنمية الصناعية توفيرها للصناع وتجهيز كافة احتياجاتها من بنية أساسية وأعمال ترفيق وبناء. وقال الوزير، خلال لقائه -اليوم الأحد- مع اتحاد الصن

محمد ريحان وأحمد اللاهونى

طالب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مجتمع الأعمال المصرى بالمرونة فى اختيار الأراضى الصناعية الجاهزة، التى تستطيع هيئة التنمية الصناعية توفيرها للصناع وتجهيز كافة احتياجاتها من بنية أساسية وأعمال ترفيق وبناء.

وقال الوزير، خلال لقائه -اليوم الأحد- مع اتحاد الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال، لمناقشة متلطبات القطاع: “مش هقدر أوفر أرض لكل صانع جنب بيته، وليس من المعقول أن توفر الدولة الأراضى الصناعية بالقرب من منزل كل صانع، والوزارة تطرح الأراضى المتوفرة لديها على الجميع بكل شفافية”.

وأضاف قابيل، أن إستراتيجية الوزارة تهتم بتنمية الصعيد، ولن تستمر طويلًا فى طرح الأراضى الصناعية بالعاشر والسادات ومدينة بدر، لأن تلك المناطق امتلأت بالمصانع، لذلك تتجه للمناطق الجديدة بوجه قبلي.