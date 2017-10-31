قابيل: الخريطة الصناعية توفر ٤١٣٦ فرصة استثمارية

ب ٨ قطاعاتمحمد ريحان و عمر سالمقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة قامت بإعداد خريطة للاستثمار الصناعي والتي توفر نحو ٤١٣٦ فرصة استثمارية فى ٨ قطاعات صناعية بـ ٢٧ محافظة.واضاف قابيل خلال كلمته فى المؤتمر ان الفرص الاستثمارية تتضمن ١٢٦٥ فرصة بقطاع الصناعات الهندسية ، و ٨٦١

ب ٨ قطاعات





محمد ريحان و عمر سالم

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة قامت بإعداد خريطة للاستثمار الصناعي والتي توفر نحو ٤١٣٦ فرصة استثمارية فى ٨ قطاعات صناعية بـ ٢٧ محافظة.

واضاف قابيل خلال كلمته فى المؤتمر ان الفرص الاستثمارية تتضمن ١٢٦٥ فرصة بقطاع الصناعات الهندسية ، و ٨٦١ فرصة بالقطاعات الكيماوية ، و ٦٤٩ فرصة بقطاع الصناعات الغذائية و ٦٠٥ فرصة بالصناعات النسيجية و ٣٩٥ فرصة بالصناعات التعدينية و ١٨٣ فرصة بالصناعات الدوائية و ١٢٢ فرصة بالصناعات المعدنية واخيرا ٥٦ فرصة بالصناعات الجلدية.

وأضاف أن الوزارة تسعي أيضا الى ترشيد الواردات وزيادة الصادرات

وأوضح أن الخريطة الصناعية تساعد على زيادة القيمة المضافة لكل صناعة

وأشار إلى أن الخريطة قام بإعدادها فريق مكون من ٢٠٠ مهندس وفني قاموا بزيارة اكثر ١٠٠ منطقة صناعية على مدار عام كامل.