قابيل : التفاوض مع شركة صينية لإقامة مجمع للصناعات النسيجية

ياسمين فوازأكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه جارٍ التفاوض مع إحدى كبريات الشركات الصينية في مجال الصناعات النسيجية لإقامة مجمع للصناعات النسيجية بمدينة السادات، بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتصل إجمالي استثماراتها لنحو 2 مليار دولار، ومن المخطط أن توفر 160 ألف فرصة عمل، كما تم طرح

ياسمين فواز





أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه جارٍ التفاوض مع إحدى كبريات الشركات الصينية في مجال الصناعات النسيجية لإقامة مجمع للصناعات النسيجية بمدينة السادات، بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتصل إجمالي استثماراتها لنحو 2 مليار دولار، ومن المخطط أن توفر 160 ألف فرصة عمل، كما تم طرح أراضٍ صناعية مجهزة لإقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية خلال عام 2016/ 2017، كما سعت الوزارة إلى جذب استثمارات جديدة بهذا القطاع، حيث بلغ عدد المصانع التي تم منحها تراخيص صناعية خلال عامى 2016/ 2017، حوالي 255 منشأة، بإجمالي تكاليف استثمارية نحو 2.3 مليار جنيه، وبعدد عمالة تجاوز 51 ألف عامل.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى حل العديد من مشكلات المصانع المتعثرة، حيث تم حصر الجهات التي تقدمت إلى مركز تحديث الصناعة؛ للتعبير عن عثرتها، وبلغ عدد المتقدمين 871 شركة.

وقام المركز بعمل زيارات ميدانية وإعداد دراسات فنية ومالية لهذه المصانع، تبين إمكانية التعامل مع 135 شركة فقط، وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعًا، وتبقّى 69 مصنعًا يتم حل مشكلاتهم من خلال صندوق لرأس مال المخاطر، والذى يسهم فيه صندوق “تحيا مصر” وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة، ويصل إجمالي رأسمالها إلى 150 مليون جنيه.

وتابع وزير التجارة والصناعة أن الوزارة قامت بوضع سياسات تجارية محفزة للصناعة الوطنية من خلال وضع نظام لتسجيل المصانع والعلامات التجارية كشرط لاستيراد بعض المنتجات، ومنها الصناعات النسيجية، وهو ما أسهم وبدرجة كبيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في عجز الميزان التجاري لهذا القطاع، حيث انخفض من 1.2 مليار دولار عام 2015 إلى 768 مليون دولار في عام 2016، ثم إلى 200 مليون دولار حتى نوفمبر 2017، كما اتجهت الوزارة لإنشاء المدن النسيجية المتخصصة حيث تم طرح 2 مدينة نسيجية متخصصة بمدينة بدر بإجمالي مساحات بلغت 2 مليون متر مربع.