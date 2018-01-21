قابيل : افتتاح مصنع ألواح الطاقة الشمسية بقنا خلال شهرين

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع صغير يتم إنشاؤها حاليا بالصعيد فى المجمعات الصناعية بنسبة أكثر من 70%من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.

وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أن هناك مصنعا جديدا لألواح الطاقة الشمسية بقنا باستثمارات 370 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه خلال شهرين .