اقتصاد وأسواق

قابيل : افتتاح مصنع ألواح الطاقة الشمسية بقنا خلال شهرين

أحمد صبرى:قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع صغير يتم إنشاؤها حاليا بالصعيد فى المجمعات الصناعية بنسبة أكثر من 70%من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.وأكد - خلال كلمته أمام الرئيس أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم
1:28 م, الأحد, 21 يناير 18 1:28 م, الأحد, 21 يناير 18

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أحمد صبرى:

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع صغير يتم إنشاؤها حاليا بالصعيد فى المجمعات الصناعية بنسبة أكثر من 70%من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.

وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد –  أن هناك مصنعا جديدا لألواح الطاقة الشمسية بقنا باستثمارات 370 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه خلال شهرين .

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