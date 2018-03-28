قابيل: ارتفاع صادارت مصر للصومال إلى 90 مليون دولار

محمد ريحاناختتمت فعاليات البعثة الرسمية المصرية، إلى دولة الصومال، اليوم الأربعاء، وضمت عدد من الجهات الوطنية العاملة فى مجال التجارة والقطاع المصرفى.وشارك فى هذه البعثة قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة باعتباره الجهة المنسقة لتنظيم هذه الفعاليات، بالتعاون مع الجانب الصوما

محمد ريحان

اختتمت فعاليات البعثة الرسمية المصرية، إلى دولة الصومال، اليوم الأربعاء، وضمت عدد من الجهات الوطنية العاملة فى مجال التجارة والقطاع المصرفى.

وشارك فى هذه البعثة قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة باعتباره الجهة المنسقة لتنظيم هذه الفعاليات، بالتعاون مع الجانب الصومالى، وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التجارة بين البلدين من خلال إزالة العقبات التى تقف حائلاً أمام انسياب حركة التبادل التجارى.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الصومالية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، خاصةً المجالات التجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن البعثات التجارية والزيارات المتبادلة بين البلدين قد لعبت دوراً كبيراً في زيادة الصادرات المصرية إلى دولة الصومال خلال العام الماضي حيث بلغت 90 مليون دولار، مقارنةً بنحو 53 مليون دولار خلال عام 2016.

وأضاف قابيل أن مصر تتطلع لتحقيق مزيد من التكامل مع دول القارة الأفريقية، خاصةً في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤخراً، الأمر الذي سيمثل نقطة انطلاق لمعدلات التجارة بين مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة انتهت خلال العام الماضي من إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأشارت مايسه الرفاعي، مسئول سياسات التجارة الدولية بقطاع الاتفاقات التجارية، ورئيس الوفد المصري، إلى أن الزيارات الرسمية التي نسقها القطاع تأتى فى اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والصومال في المجال التجاري والصناعي، والذي نص على تنفيذ برنامج الزيارات الرسمية لدولة الصومال والأقاليم الصومالية في الفترة من إبريل عام 2016 وحتى مارس 2018، وشملت منتدى رجال الاعمال الأول بمرحلتيه في الأقاليم الصومالية والذي استهدف أهم السلع التي تلبى احتياجات السوق الصومالي.

ولفت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق اعلى نسبة صادرات خلال عام 2017 في بنود المنتجات الغذائية بنسبة قدرها 77% عن الأعوام السابقة، وبلغت إجمالي صادراتها 33 مليون دولار، وارتفاع عدد الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق الصومالية إلى 55 شركة، وحقق قطاع الأدوية ارتفاعاً كبيراً لتبلغ 7.1 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 5.84 مليون دولار خلال عام 2016.

وأوضح أنه تم تنظيم عدد من الفاعليات لتنشيط التعاون بين البلدين تضمنت استقبال وفد رسمي لاهم البنوك العاملة بدولة الصومال، وعقد لقاء بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك المصرية الوطنية، لمناقشة تسهيل حركة تحويل الأموال والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرةً إلى أن القطاع قام بالتنسيق مع الجانب الصومالي لتنظيم بعثة لشركات الأدوية الصومالية إلى مصر، وبالفعل تتواجد البعثة منذ يومين بالقاهرة، وتم عقد اجتماع مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية المصري لبحث زيادة حجم الصادرات المصرية من الأدوية لتغطية احتياجات السوق الصومالية، مما يساهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين.