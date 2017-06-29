قابيل: ارتفاع حجم التبادل التجارى مع إيطاليا 30%

حققت معدلات التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة بلغت 30% حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 1.3 مليار يورو مقابل مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الصادر عن مكتب التمثيل التجاري المصرى في ميلانو حول تطور العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا، والذى استعرض مؤشرات التبادل التجارى بين البلدين وأهم بنود السلع المصدرة والمستوردة بين مصر وإيطاليا.

وقال الوزير إن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلي السوق الإيطالي خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 39% لتصل إلي 367 مليون يورو مقارنة بنحو 264 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

من جانبه، قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن المكتب التجاري في ميلانو بذل خلال الفترة الماضية جهودا حثيثة للترويج للشركات المصرية المصدرة للسوق الإيطالية، مشيرا إلى أن أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالية تتضمن الحديد والألومنيوم والأسمدة والميثانول والبلاستيك والمولاس والخضراوات الطازجة مثل الخرشوف والبطاطس والخس.