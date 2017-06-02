قابيل: اتفاقية التجارة مع تركيا تصب فى صالح مصر

المال – خاص



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تصب فى صالح مصر.



وأوضح خلال حفل السحور الذى نظمته الوزارة، أن الميزان التجارى بين البلدين قبل الاتفاقية كان يصب فى صالح تركيا، وبعدها يصب فى صالح مصر، لافتا إلى أن جزء كبير من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية.



وأضاف أن الاستثمارات التركية فى مصر بلغت نحو 5 مليارات دولار، وارتفعت الصادرات المصرية إلي تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي من 395 مليون دولار إلي 608 ملايين دولار، بزيادة 54%.

وأشار إلى أن الواردات من تركيا انخفضت بشكل ملحوظ، مسجلة 624 مليون دولار، مقابل مليار و 93 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 43%..



