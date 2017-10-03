قابيل: إنشاء منطقة صناعية روسية بتكلفة 190 مليون دولار

خالد بدر الدين:أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقع قبل نهاية العام الجاري اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية سيتم إنشاؤها في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس علي مساحة تصل إلى 5 ملايين متر مربع بتكلفة 190 مليون دولار، ومن المنتظر أن تجذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولا

خالد بدر الدين:

أعلن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستوقع قبل نهاية العام الجاري اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية سيتم إنشاؤها في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس علي مساحة تصل إلى 5 ملايين متر مربع بتكلفة 190 مليون دولار، ومن المنتظر أن تجذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار.

وذكر قابيل أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر أحرزت تقدما كبيرا في كافة المحاور التفاوضية؛ تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي الخاص بالمنطقة قبل نهاية العام الجاري.

وأجرى الوزير مباحثات موسعة اليوم مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسي جورجي كالامانوف والوفد المرافق له في القاهرة، وقال كالامانوف إن الحكومة الروسية أعدت بالفعل خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة، مشيرا إلي أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين تسير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو مليارين و526.8 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولي من هذا العام، مقارنة مع مليارين و221.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضى.