قابيل: إعفاء حائزي وحدات مرغم للبلاستيك من الإيجار أول 3 أشهر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إعفاء حائزى وحدات مرغم للبلاستيك من سداد الإيجار عن أول 3 أشهر لحين إنهائهم الإجراءات المستندية المتعلقة بإدخال عدادات المياه والكهرباء والحصول على بطاقة ضريبية وغيرها من الإجراءات وذلك كنوع من المساندة لصغار المستثمرين.

وسلم وزير التجارة والصناعة صباح اليوم، عقود تخصيص الوحدات الصناعية بأول مجمع للصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 إلى 600 متر مربع، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال التأهيل وطرح المجمع بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما ودراسة الملفات والتخصيص للشباب وصغار المستثمرين خلال فترة لم تتجاوز 8 شهور فقط.

وأضاف قابيل أن هذا المجمع – والذى سيبدأ عمليات التشغيل والإنتاج الفعلى خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر- يمثل نموذجاً علمياً وتطبيقياً متكاملاً كحضانة صناعية عصرية للجيل الجديد من المشروعات الصغيرة المتخصصة وإعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات القيمة المضافة الواعدة وإعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار صنع في مصر.

وأشار الوزير إلي أن الهدف من إقامة هذا الصرح الصناعي الكبير هو نقل وتطوير وإعادة توطين الصناعات المثيلة من داخل المدن وتجهيزها للعمل بأسلوب علمي ودعمها بخدمات متكاملة تعزز من قدرتها التنافسية بالداخل والخارج وترفع نسبة التصنيع المحلي للخامات المتوافرة في البلاد هذا فضلا عن استيعاب وتطوير ودمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة ورفع القيمة المضافة الصناعية للخامات البتروكيماوية وتعظيم الاستفادة منها.

وحول الاهمية الاقتصادية لإقامة المشروع بمحافظة الإسكندرية أكد قابيل أن اختيار هذا الموقع يشجع علي إقامة كيانات صناعية ولوجيستية جديدة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية لتلبية احتياجات الأسوق والمناطق الصناعية المحيطة من المنتجات ذات الجودة والأسعار التنافسية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تدعيم المجمع بحزمة متكاملة من خدمات الدعم الفني والتقني لمساعدة صغار المصنعين بدءا من توفير التدريب الفنى بالمجان عن طريق مجلس التدريب الصناعى، مرورا بالدعم الفني الخاص بالمعدات والماكينات واختبارات المنتجات وشهادات المواصفات والجودة المقدمة من مركز تكنولوجيا البلاستيك، إضافة إلى أجراء دراسة سوقية علي فجوة السوق المحلية من منتجات البلاستيكية قامت بها الشركة القابضة للبتروكيماويات، هذا فضلا عن توفير الدعم المالي عن طريق البنك الأهلي المصري والذي سوف يقدم حزم تمويلية لصغار المستثمرين طبقا لمتطلباتهم وفي إطار مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5%.

ولفت قابيل إلى أن هذا المجمع مقام علي مساحة 25 فدانا ويشمل 240 وحدة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر ، مشيراً إلى انه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بتأهيل المجمع وذلك فى وقت قياسي حيث قام الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية التابع للوزارة بانهاء اعمال الانشاءات للوحدات الإنتاجية (عنابر الإنتاج )، وتأهيل شبكة الكهرباء بالكامل وشبكة المياه ( صرف صحى وصرف صناعي ) ومحطة المعالجة إلى جانب انشاء شبكة اطفاء جديدة مزودة بخزان ضغط عالي بقدرة 120 متر مكعب هذا فضلا عن المبنى الإداري ومنطقة الخدمات المحيطة بالمجمع ( رصف طرق وأعمال تشجير ومساحات خضراء وذلك باجمالي تكلفة بلغت 25 مليون جنيه.

يذكر ان هذا المجمع كان قد تم البدء في انشائه منذ ما يقرب من 10 سنوات وكان مخصصاً لنقل المسابك من داخل الكتلة السكنية لمحافظة الاسكندرية الي منطقة مرغم ، ونظراً لقرب هذا المجمع من كبري الشركات المنتجة للبتروكيماويات فقد رأت وزارة التجارة والصناعة اهمية تخصيص هذا المجمع للصناعات البلاستيكة للاستفادة من الخامات التي تنتجها شركات البتروكيماويات الامر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من صغار المنتجين .

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية موافقة المحافظة على ضم 51 فدانا لمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، لافتا الى ان ضم هذه المنطقة سيسهم فى إتاحة المزيد من الوحدات الانتاجية امام صغار المستثمرين.