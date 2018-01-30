قابيل : إصدار 300 ألف ترخيص للمصانع منذ العمل بالقانون الجديد

ياسمين فوازكشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن عدم امتلاك وزارة الصناعة أى مصنع، مؤكدًا أنها تدير وتنظم المصانع، وتدعم الصناعة فى مصر على المستوى التشريعي، بالتعاون مع البرلمان، وهو ما ظهر، العام الماضي، بتوحيد ولاية الأراضى الصناعية، خاصة فى ظل وجود أراضٍ كثيرة تحت ولاية جهات مختلفة، مثل

ياسمين فواز





كشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن عدم امتلاك وزارة الصناعة أى مصنع، مؤكدًا أنها تدير وتنظم المصانع، وتدعم الصناعة فى مصر على المستوى التشريعي، بالتعاون مع البرلمان، وهو ما ظهر، العام الماضي، بتوحيد ولاية الأراضى الصناعية، خاصة فى ظل وجود أراضٍ كثيرة تحت ولاية جهات مختلفة، مثل هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار والمحافظات، لافتًا إلى أن توحيد جهة الولاية يسهل الأمر على المستثمر.

وأضاف قابيل، خلال جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء: “قانون هيئة التنمية الصناعية سيعمل على جعلها هيئة اقتصادية لا تعتمد على الدولة”، مشيرًا إلى أنه: “من شأنه أن نقوم بإنشاء مصانع صغيرة، بالإضافة إلى قانون التراخيص، والذى من خلاله تم عمل 300 ألف ترخيص منذ العمل بالقانون، بالمقارنة أننا كنا نصدر من 500 لـ600 خلال الفترات الماضية”.

وأكد أن الحكومة تعمل على مواجهة السلع الاستفزازية بدعم المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الحرص على جودة المنتج القادم من الخارج أمر إيجابي؛ حتى لا تدخل السلع دون أى ضوابط، وهو الأمر الذى ساعد على النزول بميزان العجز التجارى لـ20 مليار دولار، قائلًا: “نعمل على تنمية الصناعة المحلية”.

وأشار إلى أنهم يعملون على دعم الصناعة أيضًا فى طرح الأراضى الصناعية، حيث تم، خلال العامين الماضيين، طرح 28 مليونًا ونصف المليون متر مربع، وهذا لم يحدث من قبل، حيث كان يتم طرح قرابة من تسعة لعشرة ملايين متر مربع للاستثمار الصناعى، لافتًا إلى أن ذلك يعد طفرة كبيرة، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية المتخصصة، مثل الروبيكى مدينة نسيج فى بدر وفى مدينة المحلة، قائلًا: “نعمل على دعم الصناعات الصغيرة مع عمل صناعات كبرى”.