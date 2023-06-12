قائمتان تتنافسان على انتخابات مجالس الغرفة التجارية بمطروح

تشهد انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح خلال الدورة الجديدة المقبلة الممتدة لأربع سنوات منافسة تشتد بين عدد 14 مرشحاً بعد انسحاب مرشحين من العملية الانتخابية ، وهو على عكس الحال فى الدورة الحالية التى تم إنهاؤها بالتزكية.

وتشهد المعركة الانتخابية فى المنافسة على الفوز بـ 7 مقاعد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح لدورة 2023 – 2027 تنافس بين 14 مرشحاً موزعين على قائمتين.

وتضم القائمة الأولى التى تطلق على نفسها قائمة أبناء مطروح 7 مرشحين وتضم كلاً من سليمان على عبد الواحد ، مختار جبريل على، جمال عبد السلام محمد حماد ، حسن عبد المقصود قدورة دريزه ، منعم فؤاد محمد كويله ، فضل جمعة عبدالشفيع، أحمد محمد الدسوقى .

بينما تضم القائمة الثانية والتى تطلق على نفسها قائمة المستقبل 7 مرشحين وتضم كلاً من أنور يونس رحيم ، ربيع محمد يونس ، محروس أيوب محروس ، عصام ربيع محمد يونس ، إبراهيم رقيق ميمون ، ، محسن عدلى عبد الحميد مرسى ، عوام عبد الحكيم عثمان.

وأوضحت مصادر لـ ” المال ” أن توجه المرشحين لإعداد قائمتين جاء بعد فشل الجهود الرامية لإنهاء الانتخابات بالتزكية عبر التوافق على أعضاء مجلس الإدارة على غرار الدورة الحالية التى توشك على الانتهاء.

وأشارت مصادر إلى أن تشكيل القائمتين يأتى عقب تنازل وانسحاب مرشحين لصالح قائمة أبناء مطروح لعدم شق الصف هما صلاح الدين فايز حميده، منصور جاب الله أحمد عبد السلام.

وكان باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، قد شهدت تقدم 16 مرشحا لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح ، البالغ عددها 7 مقاعد ، و بعض هؤلاء المرشحين من أعضاء المجلس الحالى وعدد من أعضاء ورؤساء مجالس إدارات بعض الشعب النوعية.

وتقدم بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح الحالى بأوراق ترشحهم وهم صلاح الدين فايز حميده ، سليمان على عبد الواحد ، مختار جبريل على، جمال عبد السلام محمد حماد ، حسن عبد المقصود قدورة دريزه أنور يونس رحيم ، ، ربيع محمد يونس.

كما تقدم أعضاء جدد بطلبات ترشح لعضوية المجلس والمرشحون الجدد وهم منعم فؤاد محمد كويله ، فضل جمعة عبدالشفيع، محروس أيوب محروس ، عصام ربيع محمد يونس ، إبراهيم رقيق ميمون ، أحمد محمد الدسوقى أحمد ، منصور جاب الله أحمد عبد السلام ، محسن عدلى عبد الحميد مرسى ، عوام عبد الحكيم عثمان.