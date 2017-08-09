قائمة F2M لمبيعات أكثر 10 موديلات هبوطا في مصر

خالد بدر الدين: وضعت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات على مستوى العالم قائمة بأكثر مبيعات 10 موديلات هبوطا فى السوق المصرية، خلال النصف الأول من العام الجارى، الذى شهد انخفاضا واضحا فى مبيعات السيارات. وهوت مبيعات موديلات رينو الفرنسية بحوالى 77.7% خلال الستة شهور الأول

خالد بدر الدين:



وضعت وكالة فوكاس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات على مستوى العالم قائمة بأكثر مبيعات 10 موديلات هبوطا فى السوق المصرية، خلال النصف الأول من العام الجارى، الذى شهد انخفاضا واضحا فى مبيعات السيارات.

وهوت مبيعات موديلات رينو الفرنسية بحوالى 77.7% خلال الستة شهور الأول من هذا العام لتنزل إلى 2627 وحدة بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى، لتتصدر هذه القائمة وبعدها موديلات هيونداى الكورية الجنوبية بانخفاض 62% لتصل مبيعاتها إلى 7396 وحدة خلال نفس الفترة.

وجاء فى المركز الثالث موديلات شيفروليه الأمريكية التى هبطت مبيعاتها بأكثر من 60% خلال النصف الماضى، لتسجل أكثرمن 10 آلاف وحدة بالمقارنة مع نفس النصف من عام 2016 ثم مبيعات شيرى الصينية التى انخفضت بأكثر من 54 % لتصل إلى 1787 وحدة بينما احتل المركز الخامس موديلات سوزوكى اليابانية بحوالى 53.4 % لتنزل مبيعاتها إلى 2341 وحدة.

وظهر فى المركز السادس موديلات أوبل الألمانية التى تراجعت مبيعاتها بأكثر من 48 % لتنخفض إلى 1998 وحدة ثم مبيعات كيا الكورية الجنوبية بحوالى 39.7 % لتهبط إلى أكثر من 3 آلاف وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى.

أما موديلات تويوتا اليابانية فقد هبطت مبيعاتها بأكثر من 31% فى السوق المصرية خلال النصف الماضى لتصل إلى 4824 وحدة لتأتى فى المركز الثامن وبعدها موديلات ميتسوبيشى اليابانية أيضا بانخفاض مبيعاتها بحوالى 17.8% لتسجل 3350 سيارة وأخيرا موديلات نيسان اليابانية التى خسرت مبيعاتها بأقل نسبة حيث توقفت عند 9.2 % وإن كانت مبيعاتها تجاوزت 11 ألف و 280 سيارة لتحتل المركز الأول من حيث حجم المبيعات خلال النصف الماضى من هذا العام.

وترى وكالة فوكاس تو موف إن هبوط مبيعات السيارات فى مصر خلال النصف الماضى بأكثر من 50.7 % لتنخفض إلى 56 ألف و 660 وحدة من سيارات الركوب والسيارات التجارية يرجع إلى تحرير الجنيه مقابل الدولار الأمريكى وارتفاع أسعار السيارات بسرعة الصاروخ علاوة على الإصلاحات الاقتصادية العنيفة التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة كما تتوقع الوكالة استمرار الاتجاه النزولى لمبيعات السيارات فى مصر بقية شهور هذا العام.