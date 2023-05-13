قائمة «معا لاستمرار العطاء» تعقد مؤتمرا مع منتسبى الغرفة التجارية بشرق الإسكندرية

عقدت مجموعة قائمة معا لأستمرار العطاء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسكندرية اجتماعاً ضم عدد من رؤساء مجالس إدارات بعض الشعب التجارية. وبعض المنتسبين فى منطقة العوايد شرق الإسكندرية.
وتضم مجموعة قائمة معا لأستمرار العطاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالى المنتخببن وهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة ونوابه أحمد حسن وأحمد صقر ، الأعضاء شريف بقطر وياسر المناويشى وعمرو مصيلحى وعمر الغنيمى ومحمد فتح الله.
وجاء تنظيم هذا المؤتمر برعاية مجموعة الغنيمى للتجارة والمقاولات وهى أحد منتسبى الغرفة التجارية بهدف اجتماع أعضاء القائمة مع بعض منتسبى الغرفة والتحدث إليهم حول مستقبل الغرفة التجاربة وما سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة.