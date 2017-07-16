قائمة مختصرة بالشركات الحكومية المستهدف طرحها بالبورصة

أحمد عاشور:قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن قائمة مختصرية بالشركات الحكومية المستهدف طرح جزء من أسهمها فى البورصة، التى تعمل فى أنشطة النقل والبترول وقطاع الأعمال العام.وتسعى الحكومة لجذب استثمارات تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار من برنامج طرح الشركات العامة،

أحمد عاشور:

قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن قائمة مختصرية بالشركات الحكومية المستهدف طرح جزء من أسهمها فى البورصة، التى تعمل فى أنشطة النقل والبترول وقطاع الأعمال العام.

وتسعى الحكومة لجذب استثمارات تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار من برنامج طرح الشركات العامة، وسيبدأ البرنامج بشركة إنبى للبترول، وكشفت «المال» الخميس الماضى عن أن القيمة الإجمالية لطرح %24 من رأسمالها ستكون ما بين 213-267 مليون دولار.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة %12، خلال 9 أشهر من العام المالى المنتهى 2016/2018، ليصل إلى 6.6 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولارعن نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 700 مليون دولار.

وقال المصدر إن الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2017 (يناير – ديسمبر) إلى 8 مليارات دولار، فى أسوأ الأحوال، مقابل 6.7 مليار دولار فى العام السابق له، ترتفع إلى 10 مليارات دولار فى السيناريو الأكثر تفاؤلاً، بعد الإصلاحات الجذرية التى اتخذت مؤخراً، ومن بينها إقرار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأظهرت وثائق قرض صندوق النقد الدولى لمصر، التى أعلن عنها مطلع العام، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المتوقع دخولها لمصر تصل إلى 9.4 مليار دولار، نهاية العام المالى الجاري2017/2018، بزيادة 2.7 مليار دولار، عن المتوقع تحقيقه فى العام المالى الماضى، ولم يتم الكشف عن مؤشراته الإجمالية حتى الآن.

ولفت المصدر إلى أن د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، من المقرر أن تجرى جولتين ترويجيتين للاستثمار، فى الأردن، ورومانيا، قبل نهاية الشهر الجارى، لعرض المزيد من الفرص الاستثمارية.

