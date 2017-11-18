قائمة زيادات نيسان البيك – أب للتسليم الفوري

أحمد عوض سجلت أسعار سيارات نيسان "البيك - أب"، ارتفاعًا عبر الموزعين المعتدين لنيسان؛ بمقدار يتراوح بين 8.5 و40.5 ألف جنيه بمختلف الفئات؛ للتسليم الفورى للسيارات مقارنة بأسعار نيسان إيجيبت والتى تمتلك قوائم انتظار طويلة. وسجلت أسعار موزعي نيسان البيك - أب S/C فئة pour نحو 220 ألف جنيه، مقابل



أحمد عوض

سجلت أسعار سيارات نيسان “البيك – أب”، ارتفاعًا عبر الموزعين المعتدين لنيسان؛ بمقدار يتراوح بين 8.5 و40.5 ألف جنيه بمختلف الفئات؛ للتسليم الفورى للسيارات مقارنة بأسعار نيسان إيجيبت والتى تمتلك قوائم انتظار طويلة.

وسجلت أسعار موزعي نيسان البيك – أب S/C فئة pour نحو 220 ألف جنيه، مقابل 211.5 ألف لنيسان إيجيبت، كما بلغت أسعار سيارات S/C فئة Pour A/C، نحو 227 ألف مقارنة بـ 217 ألف.

وارتفعت أسعار نيسان PICKUP D/C فئة A/C، بمقدار 30 ألف جنيه، لتصل إلى 335 ألفا مقابل 294.5 ألف.

وأرجع موزع لنيسان، فضل عدم ذكر اسمه، ارتفاع أسعار سيارات نيسان البيك – أب، إلى نقص المعروض وزيادة حجم الطلب من قبل المستهلكين، موضحا أن الحصة الشهرية من السيارات تشهد تراجعًا بنسب تتراوح بين 20 و40%؛ مشيرًا إلى أن مصنعي السيارات قرروا خلال الآونة الماضية تخفيض إجمالي الكميات المستوردة من مكونات الإنتاج بسبب تراجع المبيعات.

وأوضح لـ”المال”، أن خطة نيسان المستهدفة تركز على مضاعفة حجم كمياتها المستوردة من مكونات الإنتاج، لتلبية حجم الطلب على سياراتها، التي تشهد ارتفاعا خلال الوقت الحالى.

واستحوذت نيسان إيجيبت على حصة سوقية 16.5% بواقع 15 ألفا و847 وحدة، خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام الحالي؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن “أميك”.

ويوضح الجدول التالي، قائمة اﻷوفر برايس على سيارات نيسان البيك – آب:

