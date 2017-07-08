قائمة زيادات الفائدة منذ تولي عامر رئاسة المركزي

خالد بدر الدينرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس خلال حوالى 18 شهرًا، وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد المتعثر والتصدي للتضخم الذى يرتفع باستمرار.وذكرت وكالة رويترز تسلسلًا زمنيًّا لتلك الزيادات منذ أن تولَّى طارق عامر رئاسة البنك المركزى:- تولى طارق عامر رئا

خالد بدر الدين

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس خلال حوالى 18 شهرًا، وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد المتعثر والتصدي للتضخم الذى يرتفع باستمرار.





وذكرت وكالة رويترز تسلسلًا زمنيًّا لتلك الزيادات منذ أن تولَّى طارق عامر رئاسة البنك المركزى: – تولى طارق عامر رئاسة البنك المركزي في 27 نوفمبر عام 2015 وصدر في رئاسته حتى الآن 21 قرارًا لأسعار الفائدة، منها ستة قرارات بزيادتها.

– في 24 ديسمبر 2015 وبعد نحو شهر من تولّي طارق عامر رئاسة البنك المركزي رفعت لجنة السياسات النقدية في البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الإيداع لتزداد إلى 9.25% وعلى الإقراض لتصل إلى 10.25%.

– بلغ معدل التضخم في مدن مصر 11.1% في ديسمبر 2015.

– في 17 مارس 2016 رفع البنك أسعار الفائدة 150 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.

– في 16 يونيو من العام الماضى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

– في الثالث من نوفمبر الماضى جرى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لتصعد إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، وكان ذلك تزامنًا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود.

– في 21 مايو من العام الحالي تقرَّر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.

– في السادس من يوليو الحالى رفعت مصر أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصبح 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض.