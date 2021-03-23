استثمار

قائمة «ديلويت» لأغنى 20 ناديا رياضياً من حيث الإيرادات

715 مليون يورو إيرادات برشلونة الأسبانى
خالد بدر الدين 6:35 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 6:35 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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أعلنت شركة ديلويت أن نادى برشلونة الأسبانى تصدر قائمة أعلى نوادى كرة القدم فى الإيرادات مع بداية العام الجارى والتى سجلت أكثر من 715 مليون يورو برغم وباء كورونا الذى انتشر فى أسبانيا معظم شهور العام الماضى وحتى الآن.

وجاء نادى ريال مدريد الأسبانى أيضا فى المركز الثانى بإيرادات بلغت 714.9 مليون يورو برغم الإغلاقات التى نجمت عن مرض كوفيد 19 الذى أصاب أكثر من 3.2 مليون شخص وجعل أسبانيا فى المركز العاشر على العالم فى عدد الوفيات التى اقتربت من 73 ألف ضحية.

وحل نادى بايرن ميونيخ الألمانى فى المركز الثالث بإيرادات تجاوزت 634 مليون يورو بينما احتل المراكز الثلاثة التالية النوادى الإنجليزية مانشستريونايتيد و ليفربول و مانشسترسيتى بإيرادات زادت عن 580 مليون يورو و 558 مليون يورو و 549 مليون يورو على الترتيب.

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وظهر فريق باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز السابع بحوالى 541 مليون يورو وبعده ناديا شيلسى و توتنهام الإنجليزيان بإيرادات تقترب من 470 مليون يورو و 446 مليون يورو على التوالى.

واحتل نادى يوفنتوس الإيطالى المركز العاشر حيث سجل إيرادات وصلت إلى حوالى 398 مليون يورو خلال عام الوباء ثم فريق ارسينال الإنجليزى بحوالى 388 مليون يورو وبعده نادى بروسيا دورتموند الألمانى بأكثر من 366 مليون يورو.

وشاركت أسبانيا بناد ثالث فى هذه القائمة هو أتليتكو مدريد الذى جاء فى المركز 13 لتحقيقه إيرادات قاربت 332 مليون يورو ثم نادى انترميلانو الإيطالى بحوالى 292 مليون يورو وبعده نادى زينيت سان بيترسبورج الفرنسى بأكثر من 236 مليون يورو.

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ودخلت ألمانيا فى هذه القائمة بفريقين آخرين هما شالكه بإيرادات 223 مليون يورو لتأتى فى المركز 16 و فريق انتراخت فرانكفورت بحوالى 174 مليون يورو ليتذيل القائمة.

تصدرت بريطانيا القائمة فى عدد النوادى الموجودة بها التى بلغت 7 نوادى آخرها إيفرتون الذى جاء فى المركز 17 بإيرادات بلغت 212 مليون يورو وبعده فريق ليون الفرنسى بحوالى 181 مليون يورو ثم نادى نابولى الإيطالى فى المركز 19 بأكثر من 176 مليون يورو.

وأشارت ديلويت فى تقريرها عن أغنى 20 ناديا فى العالم إلى أنه برغم تصدر برشلونة قائمة أغنى أندية كرة القدم فى العالم فى عام 2021 إلا أنه يعانى من ديون تقدر بحوالى 1.2 مليار يورو من بينها 126 مليون يورو مستحقات لأندية أخرى نتيجة العديد من صفقات النقل التى وقعها النادى على مدار عدة سنوات.

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قائمة أعلى 20 نادياً فى العالم من حيث الإيرادات نهاية عام الوباء

الترتيبالنادىإجمالى الإيرادات
1برشلونة715.1 مليون
2ريال مدريد714.9 مليون
3بايرن ميونيخ634.1 مليون
4مانشستر يونايتد580.1 مليون
5ليفربول558.6 مليون
6مانشستر سيتى549.2 مليون
7باريس سان جيرمان540.6 مليون
8تشيلسى469.7 مليون
9توتنهام هوتسبير445.7 مليون
10يوفنتوس397.9 مليون
11أرسنال388 مليون
12بورسيا دورتموند365.7 مليون
13أتلتيكو مدريد331.8 مليون
14أنتر ميلان291.5 مليون
15زينت سان بطرسبرج236.5 مليون
16شالكة222.8 مليون
17أيفرتون212 مليون
18ليون180.7 مليون
19نابولي176.3 مليون
20أنتراخت فرانكفورت174 مليون
المصدر: ديلويت
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

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بقلم خالد بدر الدين

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