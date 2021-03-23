قائمة «ديلويت» لأغنى 20 ناديا رياضياً من حيث الإيرادات

أعلنت شركة ديلويت أن نادى برشلونة الأسبانى تصدر قائمة أعلى نوادى كرة القدم فى الإيرادات مع بداية العام الجارى والتى سجلت أكثر من 715 مليون يورو برغم وباء كورونا الذى انتشر فى أسبانيا معظم شهور العام الماضى وحتى الآن.

وجاء نادى ريال مدريد الأسبانى أيضا فى المركز الثانى بإيرادات بلغت 714.9 مليون يورو برغم الإغلاقات التى نجمت عن مرض كوفيد 19 الذى أصاب أكثر من 3.2 مليون شخص وجعل أسبانيا فى المركز العاشر على العالم فى عدد الوفيات التى اقتربت من 73 ألف ضحية.

وحل نادى بايرن ميونيخ الألمانى فى المركز الثالث بإيرادات تجاوزت 634 مليون يورو بينما احتل المراكز الثلاثة التالية النوادى الإنجليزية مانشستريونايتيد و ليفربول و مانشسترسيتى بإيرادات زادت عن 580 مليون يورو و 558 مليون يورو و 549 مليون يورو على الترتيب.

وظهر فريق باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز السابع بحوالى 541 مليون يورو وبعده ناديا شيلسى و توتنهام الإنجليزيان بإيرادات تقترب من 470 مليون يورو و 446 مليون يورو على التوالى.

واحتل نادى يوفنتوس الإيطالى المركز العاشر حيث سجل إيرادات وصلت إلى حوالى 398 مليون يورو خلال عام الوباء ثم فريق ارسينال الإنجليزى بحوالى 388 مليون يورو وبعده نادى بروسيا دورتموند الألمانى بأكثر من 366 مليون يورو.

وشاركت أسبانيا بناد ثالث فى هذه القائمة هو أتليتكو مدريد الذى جاء فى المركز 13 لتحقيقه إيرادات قاربت 332 مليون يورو ثم نادى انترميلانو الإيطالى بحوالى 292 مليون يورو وبعده نادى زينيت سان بيترسبورج الفرنسى بأكثر من 236 مليون يورو.

ودخلت ألمانيا فى هذه القائمة بفريقين آخرين هما شالكه بإيرادات 223 مليون يورو لتأتى فى المركز 16 و فريق انتراخت فرانكفورت بحوالى 174 مليون يورو ليتذيل القائمة.

تصدرت بريطانيا القائمة فى عدد النوادى الموجودة بها التى بلغت 7 نوادى آخرها إيفرتون الذى جاء فى المركز 17 بإيرادات بلغت 212 مليون يورو وبعده فريق ليون الفرنسى بحوالى 181 مليون يورو ثم نادى نابولى الإيطالى فى المركز 19 بأكثر من 176 مليون يورو.

وأشارت ديلويت فى تقريرها عن أغنى 20 ناديا فى العالم إلى أنه برغم تصدر برشلونة قائمة أغنى أندية كرة القدم فى العالم فى عام 2021 إلا أنه يعانى من ديون تقدر بحوالى 1.2 مليار يورو من بينها 126 مليون يورو مستحقات لأندية أخرى نتيجة العديد من صفقات النقل التى وقعها النادى على مدار عدة سنوات.

قائمة أعلى 20 نادياً فى العالم من حيث الإيرادات نهاية عام الوباء

الترتيب النادى إجمالى الإيرادات 1 برشلونة 715.1 مليون 2 ريال مدريد 714.9 مليون 3 بايرن ميونيخ 634.1 مليون 4 مانشستر يونايتد 580.1 مليون 5 ليفربول 558.6 مليون 6 مانشستر سيتى 549.2 مليون 7 باريس سان جيرمان 540.6 مليون 8 تشيلسى 469.7 مليون 9 توتنهام هوتسبير 445.7 مليون 10 يوفنتوس 397.9 مليون 11 أرسنال 388 مليون 12 بورسيا دورتموند 365.7 مليون 13 أتلتيكو مدريد 331.8 مليون 14 أنتر ميلان 291.5 مليون 15 زينت سان بطرسبرج 236.5 مليون 16 شالكة 222.8 مليون 17 أيفرتون 212 مليون 18 ليون 180.7 مليون 19 نابولي 176.3 مليون 20 أنتراخت فرانكفورت 174 مليون المصدر: ديلويت