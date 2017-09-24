قائمة بلومبرج لأغنى 5 سيدات فى العالم

خالد بدر الدينقفز إجمالى ثروات أغنى 5 سيدات فى العالم بأكثر من 157 مليار دولار، بقيادة فرانسواز بيتينكور ماير -صاحبة أكبر حصة فى شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل- التى ارتفعت القيمة السوقية لها هذا العام إلى أكثر من 100 مليار يورو ( 122 مليار دولار)، لتزيد ثروة فرانسواز 19.6 % وتتجاوز 43.3 م

خالد بدر الدين

قفز إجمالى ثروات أغنى 5 سيدات فى العالم بأكثر من 157 مليار دولار، بقيادة فرانسواز بيتينكور ماير -صاحبة أكبر حصة فى شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل- التى ارتفعت القيمة السوقية لها هذا العام إلى أكثر من 100 مليار يورو ( 122 مليار دولار)، لتزيد ثروة فرانسواز 19.6 % وتتجاوز 43.3 مليار دولار.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن فرانسواز المولودة في باريس ورثت ثروة العائلة عندما توفي والدها يوجين شولر في 1957، ثم ورثت حصة أمها المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور التى توفيت يوم الخميس الماضى، لتزداد ملكيتها إلى 33 % لتصبح صاحبة أكبر حصة فى لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل، رابع أكبر شركة فرنسية مدرجة فى بورصة باريس.

وأدى ارتفاع ثروة فرانسواز إلى صعود أسعار أسهم لوريال بأكثر من 2.4 %، مع نهاية الأسبوع الماضى، ليصل سعر السهم إلى 180.95 يورو مع تزايد التوقعات بأن فرانسواز قد تشترى حصة الـ 23 % التى تملكها شركة نستلة السويسرية فى شركة مستحضرات التجميل.

وجاء على مؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم أن أليس والتون احتلت مركز ثانى أغنى سيدة فى العالم بثروة تقدر بـ 37.9 مليار دولار، بفضل ملكيتها لحصة ضخمة فى شركة وول مارت لسلاسل السوبر ماركيت العالمية، ثم جاكلين مارس صاحبة شركة مارس الأمريكية للشيكولاتة والحلويات والتى تصل ثروتها إلى أكثر من 31.8 مليار دولار.

وظهرت سوزان كلاتين التى تملك حصة أيضاً فى شركة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة فى المركز الرابع بثروة تتجاوز 22.5 مليار دولار، وأخيرًا يانج هويان التى تملك حصة كبيرة بشركة كانترى جاردين هولدينجز الصينية للعقارات المتكاملة قدرها 21.8 مليار دولار.

جدول بأغنى 5 سيدات فى العالم:



المصدر بلومبرج