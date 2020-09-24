قائمة بلومبرج الجديدة لأكثر 20 دولة فى عدد وفيات كورونا

وضع المحللون بوكالة بلومبرج قائمة بأكثر 20 دولة على مستوى العالم فى عدد الوفيات من فيروس كورونا وليس عدد الإصابات.

أعلنت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء فى أحدث تقرير لها عن حجم الإصابات والوفيات من فيروس كورونا المميت أن الوباء انتشر فى حوالى 200 دولة وأصاب حوالى 32 مليون حالة و تسبب فى وفاة ما يقرب من مليون ضحية منذ بداية ظهوره فى مدينة ووهان الصينية وانتقالة إلى أوروبا ثم الأمريكيتين وآسيا ليزداد تركيزه حاليا بين الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة و النامية مثل الهند والبرازيل.

ووضع المحللون بوكالة بلومبرج قائمة بأكثر 20 دولة على مستوى العالم فى عدد الوفيات من فيروس كورونا وليس عدد الإصابات. فيروس كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة العالم فى عدد الإصابات والوفيات التى تجاوزت 7 ملايين حالة و 201 ألف ضحيةة خلال العام الجارى.

وجاءت البرازيل فى المركز الثانى بعدد الوفيات التى زادت عن 138 ألف شخص وبلغ عدد الإصابات 4.6 مليون مريض بمرض كوفيد 19.

وتحتل الهند المركز الثالث فى عدد الوفيات البالغة 91 ألف ضحية والمركز الثانى فى عدد الإصابات التى وصلت إلى 5.8 مليون حالة.

وتأتى المكسيك فى المركز الرابع بنحو 75 ألف وفاة و 710 آلاف إصابة، فبريطانيا خامسا بـ 412 ألف حالة و 42 ألف وفاة.

وظهرت إيطاليا فى المركز السادس لارتفاع حالات الوفاة فيها إلى ما يقرب من 36 ألفا و إصابة 303 آلاف مريض.

واحتلت بيرو المركز السابع بحوالى 32 ألف وفاة و 783 ألف إصابة لتصبح ثالث دولة فى أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك.

وجاءت فرنسا وإسبانيا 8و9 بحوالى 31.5 ألف ضحية و 520 ألف حالة و 31 ألف وفاة و 694 ألف إصابة بالترتيب.

إيران أول دولة بالشرق الأوسط تظهر فى قائمة وفيات فيروس كورونا

أول دولة بالشرق الأوسط تندرج بهذه القائمة هى إيران التى جاءت فى المركز العاشر بحوالى 25 ألف وفاة و 436 ألف إصابة.

وبعدها كولومبيا رابع دولة فى أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك وبيرو بحوالى 24.8 ألف وفاة و 784 ألف إصابة بكوفيد -19. قائمة الإصابات والوفيات من فيروس كورونا

وظهرت روسيا فى المركز 12 بحوالى 1.1 مليون إصابة و لكن عدد الوفيات توقف عند 20 ألف ضحية فقط.

وأول دولة تظهر من القارة السمراء بهذه القائمة هى جنوب أفريقيا بالمركز 13 بحوالى 16 ألف وفاة و 665 ألف إصابة.

وظهر أيضا من أمريكا اللاتينية الأرجنتين و تشيلى والإكوادور بحوالى 14 و 12 و 11 ألف ضحية و 665 و 450 و 130 ألف إصابة على الترتيب.

واحتلت إندونيسيا المركز 17 مع تزايد عدد الإصابات لأكثر من 262 ألف حالة و وزادت الوفيات عن 10 آلاف ضحية.

وأخيرا بلجيكا وألمانيا وكندا بحوالى 10 و 9.4 و 9.3 ألف وفاة و 107 و 279 و 150 ألف حالة على الترتيب.