قائمة بحصص شركات التأمين الأردنية من الأقساط بنهاية أغسطس (جراف)

شهدت معركة الحصص السوقية، لشركات التأمين الأردنية، تغييرات دراماتيكية ، في نهاية الشهور الثمانية الأولي من العام الجاري 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الإتحاد الأردني لشركات التأمين، – حصلت المال علي نسخة منها- ، رغم تصدر شركة الشرق العربي للتأمين “gig” ، قائمة الشركات الأردنية، في الحصة السوقية ، البالغة 14.34% ، إلا أن حصتها تراجعت بنسبة 0.87 % مقارنة بحصتها في نهاية أغسطس 2019 ، البالغة 15.21%.

وفي المقابل، تراجعت الحصة السوقية، لشركة التأمين الأردنية، صاحبة المركز الثاني، بين قائمة الخمس الكبار، والتي تُعد وصيفًا للشرق العربي، بنسبة 0.15% بنهاية أغسطس 2020 ، لتصل الي 9.4 % مقابل 9.55% في أغسطس 2019.

أما شركة النسرالعربي للتأمين، فقد نجحت في كسب أرض جديدة، في معركة الحصة السوقية، لتضيف لوزنها النسبي 1.44% دفعة واحدة ، بنهاية أغسطس 2020 ، لتصل بحصتها السوقية لمستوي 7.76% ، مقابل 6.32% في أغسطس 2019.

في السياق ذاته، أضافت شركة سوليدرتي الأولي- للتأمين ، 0.15% لحصتها السوقية، لتصعد بها إلي 7% بنهاية أغسطس 2020 ، مقارنة بـ 6.85% في نهاية أغسطس 2019 ، لتتبوأ بها المركز الرابع بين قائمة الخمسة الكبار.

أما شركة الشرق الأوسط للتأمين، رغم أنها حلت في المركز الخامس، إلا أنها فقدت 0.03% من حصتها السوقية في أغسطس 2020 ، مقارنة بحصتها في أغسطس 2019 ، لتصل الي 6.52% مقابل 6.55% خلال فترتي المقارنة.

ووفقًا لإحصاءات الإتحاد الاردني لشركات التامين ، تراجعت حصيلة الأقساط المُكتتبة للشركات العاملة في السوق الأردنية، البالغة عددها 24 شركة، بنسبة 1.6% بنهاية أغسطس 2020 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتصل الي 407.9 مليون دينار، مقابل 414.4 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي، يوضح الحصص السوقية لشركات التأمين الأردنية، بنهاية أغسطس 2020.

الجراف التالي، يوضح الحصص السوقية لشركات التأمين الأردنية، بنهاية أغسطس 2019.

الجراف التالي، يوضح الأقساط المكتتبة لشركات التأمين الأردنية، بنهاية أغسطس 2020.

الجراف التالي، يوضح الأقساط المكتتبة لشركات التأمين الأردنية، بنهاية أغسطس 2019.