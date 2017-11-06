قائمة باستثمارات الوليد بن طلال فى عدة كيانات

خالد بدر الديننشرت وكالة رويترز اليوم الاثنين قائمة بالكيانات التي يمتلك فيها الأمير الوليد ابن أخي الملك سلمان بن عبد العزيز - والذى جرى اعتقاله مع العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ضمن حملة لمكافحة الفساد - حصصا سواء باستثمارات شخصية أو عبر شركة المملكة القابضة التى يملك فيها 95 % و

خالد بدر الدين

نشرت وكالة رويترز اليوم الاثنين قائمة بالكيانات التي يمتلك فيها الأمير الوليد ابن أخي الملك سلمان بن عبد العزيز – والذى جرى اعتقاله مع العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ضمن حملة لمكافحة الفساد – حصصا سواء باستثمارات شخصية أو عبر شركة المملكة القابضة التى يملك فيها 95 % وهى كما يلى :

قطاع الخدمات المالية : البنك السعودي الفرنسي: 16.19 % وسيتي جروب: نسبة الملكية غير معروفة .

قطاع التكنولوجيا : أبل: 5 % وكريم و ليفت وموتورولا سوليوشنز و تويتر: 4.9 % .

قطاع المواد الاستهلاكية والبيع بالتجزئة: إيباي وشركة قرية الموضة التجارية وجينغ دونغ (جيه.دي دوت كوم): 2.2 % و شركة ساكس المحدودة ومجموعة صافولا .

قطاع النشر: تايم وورنر و توينتي فرست سنشري فوكس 4.98 % و نيوز كوربوريشن: كان الأمير الوليد يمتلك حصة صغيرة حسب إشعار حكومي، لكن متحدثة باسم نيوز كوربوريشن قالت إن الشركة ليس لديها علم بأي ملكية له حالية.

قطاع الترفيه: يورو ديزني.

قطاع البتروكيماويات: شركة التصنيع الوطنية (تصنيع): 6.23 % . قطاع الطيران: الشركة الأم لطيران ناس: 34.08 % .

قطاع التعليم: مدارس المملكة

قطاع الرعاية الصحية: شركة مشاريع الخدمات الطبية

قطاع الاستثمار المباشر: شركة المملكة وأفريقيا للإدارة

العقارات الفندقية : فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس وفندق بلازا في نيويورك وفندق سافوي في لندن و شركات إدارة الفنادق وفيرمونت رافلز هولدنج انترناشونال وفنادق ومنتجعات فور سيزونز وإيفا للفنادق والمنتجعات والمملكة للاستثمارات الفندقية وموفنبيك للفنادق والمنتجعات.

قطاع العقارات: بالاست نيدام و كناري وارف (سونجبيرد للعقارات) وشركة جدة الاقتصادية ومركز المملكة ومدينة المملكة وأرض المملكة بالرياض .

