قائمة بأكثر 15 دولة في عدد الوفيات من فيروس كورونا

تفوقت اليوم الخميس إيطاليا لأول مرة على الصين فى ارتفاع عدد الوفيات بها والذى بلغ 3405 مقابل 3245 للصين بعد قفز عدد الوفيات الناجمة عن العدوى من فيروس كورونا إلى أكثر من 9664 شخصا على مستوى العالم وتجاوز عدد الإصابات 228 ألفا و 224 حالة وبلغ عدد الدول التى تعرضت لوفيات وإصابات أكثر من 60 دولة بينما وصل عدد الدول التى لم يحدث فيها وفاة ولكن انتشر العدوى بين مواطنيها أكثر من 100 دولة.

وقادت إيطاليا لأول مرة هذه الدول مع ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 3405 أشخاص وإصابة أكثر من 41 ألفا.

ونشرت وكالة بلومبرج قائمة بأكثر الوفيات والإصابات فى 15 دولة حول العالم ولاسيما إيطاليا التى انتشر فيها الوباء بسرعة هائلة.

ووضعت وكالة بلومبرج ترتيب القائمة وفقا لأكثر الوفيات وليس الإصابات ولذلك سيكون هناك دول تسبق أخرى بارتفاع الإصابات بها.

وجاء فى المركز الثانى الصين أكثر من 80 ألفا و900 حالة وتوقفت الوفيات عند 3245 صينيا منذ بداية الوباء.

وبعدها إيران بحوالى 18 ألف إصابة ووفاة 1284 إيرانى ثم إسبانيا بوفاة 598 شخص وإصابة 13 ألفا و700 حالة.

فيروس كورونا يصيب 9 آلاف فى فرنسا

واحتلت فرنسا المركز الخامس بوفاة 264 فرنسيا وإصابة 9 آلاف وتوفى 150 أمريكيا بالولايات المتحدة وتجاوزت الإصابات 10 آلاف حالة.

وظهرت بريطانيا بالمركز السابع بوفاة 103 أشخاص وإصابة 2626 حالة ثم كوريا الجنوبية بحوالى 91 وفاة و8565 إصابة.

وجاء بالمراكز الثلاثة التالية هولندا وألمانيا وسويسرا بوفاة 76 و43 و33 شخصا و2460 و14 ألفا و3438 إصابة على الترتيب.

واحتلت اليابان المركز 12 بوفاة 31 شخصا فقط ولكن الإصابات تجاوزت 900 حالة ثم إندونيسيا بوفاة 25 وإصابة 309 حالة.

رغم أن عدد الإصابات ببلجيكا تجاوز 1790 شخصا إلا أن عدد الوفيات توقف عند 21 بلجيكيا فقط لتأتى بالمكرز 14.

وأخيرا الفيلبين بإصابات قليلة لم تتجاوز 220 حالة ولم يستطع وباء كورونا أن يطيح بحياة أكثر من 17 فيلبينيا.

قائمة بأكثر وفيات فيروس كورونا فى أول 15 دولة بالترتيب

ومن ناحية أخرى قالت روسيا اليوم الخميس إن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما توفيت بسبب الالتهاب الرئوي.

وأضافت روسيا أنه تم التأكد من إصابة المرأة المتقدمة فى العمر بفيروس كورونا وكانت تعاني من مشكلات صحية مزمنة.

وتعد وفاة المرأة الروسية المريضة بالالتهاب الرئوى هى أول حالة وفاة مؤكدة في روسيا بسبب فيروس كورونا.