قائمة المحافظات المعتمدة على الصرف الصحى المعالج لرى الغابات الشجرية

كشف تقرير حكومي، أن محافظة أسوان أكثر المحافظات المعتمدة على مياه الصرف الصحى المعاد استخدامه لرى الغابات الشجرية بواقع 229 ألف متر مكعب يومياً، تروى مساحة أراضى تصل 1285 فداناً، بعدها محافظة سوهاج بنحو 147 ألف م3 يومياً، تروى مساحة أراضى تصل إلى 3232 فداناً.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن مصر بها 33 غابة شجرية على مستوى محافظات الجمهورية ترتبط بمحطات الصرف، فضلا عن 28 مشتلاً لإمداد الغابات بالشتلات.

واحتلت محافظة الإسماعيلية المرتبة الثالثة بواقع 130 ألف متر مكعب يومى لرى 500 فدان، وفى المرتبة الرابعة جاءت محافظة قنا بعدد 123 ألف م3 / م من المياه، لرى 560 فدان فى اليوم.

وبحسب تقرير وزارة الموارد المائية والري، احتلت أسيوط المرتبة الخامسة فى قائمة المحافظات الأكثر اعتمادا على مياه الصرف الصحى المعاد استخدامه لرى الغابات الشجرية بنحو 103 ألف متر مكعب يومياً لرى 90 فدانًا، وبعدها الأقصر بكمية تصل إلى 69 ألف م3 تروى يوميا 787 فداناً، تلاها شمال سيناء بـ 41 ألف م3 تستخدم لرى 183 فداناً، مرورا بمحافظة المنوفية التى تروى 230 فداناً من كمية مياه صرف صحى معاد استخدمه تصل إلى 35 ألف م3.

وفى يناير 2019، وافق مجلس الوزراء على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج بحق انتفاع، بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضى وامدادها بمياه الصرف الصحى المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي، على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة %10 كل 3 سنوات، ويلتزم المستثمر بالحصول على إجمالى كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصرى لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.

ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، لتشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

ووضعت وزارة الرى خطة لمتابعة مناسيب أعالى النيل، ومعدلات سقوط الأمطار، ومتابعة مناسيب البحيرات التى تستقبل مياه المصارف، لحصر كافة كميات المياه المتاحة حاليا، إضافة إلى متابعة مناسيب المياه بفرعى دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين.

وبدأت وزارة الرى فى المخطط النهائى لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، لتبطين وصيانة 7 آلاف كيلو متر، بكافة المحافظات، لتقليل الفاقد من المياه، عبر توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم إهدارها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل.