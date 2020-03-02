قائمة اللمعي تفوز بعضوية ملاحة بورسعيد بالتزكية لدورة ثالثة (صور)

قال اللمعي إن المجلس بصدد التواصل مع الجهات المعنية لحل باقى المشكلات التى تواجه شركات التوكيلات الملاحية

احتفظ أعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد بمقاعدهم للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024 ؛ بعد إعلان الجمعية العمومية للغرفة خلال اجتماعها الذي عقد مساء أمس عن فوز قائمة المرشحين للمجلس فى دورته الجديدة بالتزكية.

وتشمل قائمة الفائزين بعضوية مجلس الغرفة ، محمد عبده صديق اللمعي (عادل اللمعي)، خالد عبد الملك إسماعيل، عادل الشرقاوي ،محمد سعد مصلح، نجلاء ادوارد عازر، أحمد رزق، محمد نجيب

وتعد الدورة الجديدة هى الثالثة التى تحتفظ بها قائمة اللمعي بثقة الجمعية العمومية الممثلة لشركات التوكيلات الملاحية والتوريدات وتموين السفن. اللمعي فى لقائه بعمومية ملاحة بورسعيد

جانب من الحضور بمقر هيئة الميناء

حضور الجمعية العمومية للغرفه

رئيس غرفة ملاحة بورسعيد يؤكد النجاح في حل العديد من المشكلات

بدوره، عادل اللمعي الفائز برئاسة غرفة ملاحة بورسعيد نجاح مجلسه فى حل العديد من المشكلات التى واجهت الطوائف الملاحية خلال 4 نوات الماضية ، والتصدي للعديد من القرارات التى باتت تهدد شركات التوكيلات الملاحية ابرزها مشكلة الكاش تو ماستر ، وإعفاء أصحاب مهن الاشغال البحرية من العضوية الإلزامية بغرف الملاحه كشرط لتجديد تراخيص مزاولة المهنه وجعلها اختيارية ومنتسبة.

وعود بحل معوقات أصحاب مخازن الترانزيت

وقال اللمعي إن المجلس بصدد التواصل مع الجهات المعنية لحل باقى المشكلات التى تواجه شركات التوكيلات الملاحية ومنها معوقات الإفراج عن الطرود الوارده للسفن والمعوقات التى تواجه اصحاب مخازن الترانزيت.

ولفت إلى أن الدورة الجديدة لمجلس الغرفة ستشهد الإعداد لإقامة مؤتمر يضم كافة الجهات المعنية وأصحاب القرار لبحث سبل تعظيم أنشطة الخدمات اللوجستية والبانكر، والتى تمثل أنشطة القيمة المضافة لنشاط النقل البحري.

كما تستعد الغرفة لبحث سبل تنفيذ إنشاء شركة مساهمه لتموين السفن والتى سبق وأن تم طرحها عام ٢٠١٧ وذلك فى ظل احتياج مصر لهذا النشاط ومايصاحبه من إحياء لحوالى ٢٥ مهنة ترتبط بالنشاط.

وكانت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد أكملت نصابها القانوني فى اجتماع تم عقده بمقر هيئة ميناء بورسعيد.

وجضر الجمعية اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة العامه الاقتصادية لقناة السويس، والقبطان عصام داوود رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد ، واللواء محمد الحسيني رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والدكتور طارق الجرايحى رئيس شركة القناة للرباط وممثلو هيئات السلامه البحرية وموانئ السويس والحجر الصحي.