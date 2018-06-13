قائمة القنوات التي تروج لمصر استثماريًا وسياحيا في كأس العالم

أحمد عاشور قالت وزارة السياحة إنها تنشر حملات إعلانية في قنوات 5 دول أوروبية خلال مباريات كأس العالم بهدف الترويج لمصر استثماريًا وسياحيًا. ففي روسيا سيتم إطلاق حملات ترويجية في قناتي Match TV وRussia,وفي ألمانيا ستتم إذاعة الحملة في sky sport وsky new international وفي لندن قناتي ITV



أحمد عاشور

قالت وزارة السياحة إنها تنشر حملات إعلانية في قنوات 5 دول أوروبية خلال مباريات كأس العالم بهدف الترويج لمصر استثماريًا وسياحيًا.

ففي روسيا سيتم إطلاق حملات ترويجية في قناتي Match TV وRussia,وفي ألمانيا ستتم إذاعة الحملة في sky sport وsky new international وفي لندن قناتي ITV1وIVT4 وفي اوكرانيا قناتي قناتي inter وntn..

وفي إيطاليا ستتم إذاعة حملات الترويج في قنوات C20و C5 و Media Set EXTERوL1.

وأعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون والسياحة عن توقيع حملة مصر اكتشف واستثمر عقد الرعاية الإقليمية لمباريات كأس العالم مع “الفيفا”.

ويفتتح مونديال روسيا فى الخامسة من مساء اليوم بمباراة منتخبى البلد المضيف والمملكة العربية السعودية.