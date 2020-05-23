قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في العيد.. بالموقع وآلية التواصل (خريطة تفاعلية)

أعلنت وزارة السياحة، اليوم، قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بعد استيفائها كافة الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

تضم أكثر من 70 فندقا في 5 محافظات.. والبحر الأحمر تتصدر القائمة

والفنادق المرخص لها استقبال النزلاء تزيد عن 70 فندقا، وفقا لبيان وزارة السياحة والقائمة التى وزعتها على الصحفيين، وتضم ما يزيد عن 40 فندقا في البحر الأحمر و10 فنادق في شرم الشيخ وفندق في كل من طابا ونوبيع ودهب و9 فنادق في مرسي مطروح و3 في السخنة و7 في القاهرة و5 في الإسكندرية.

خريطة تفاعلية بالفنادق على جوجل مابس

خريطة تفاعلية للفنادق ..اعداد المال

أعمال الفحص مستمرة

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية في بيان اليوم أن أعمال الفحص تمت من خلال لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية.

وتابع في بيان اليوم أن الفحص أسفر استيفاء أكثر من ٧٠ فندقا جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا.

وذكر أن لجان الفحص ستواصل أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

«السياحة» تطالب بقصر التعامل مع الفنادق الحاصلة على الشهادة

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

القائمة باللغة العربية والإنجليزية

قائمة الفنادق ..المصدر وزارة السياحة

وأجرت «المال» مسحا أمس بأسعار الإقامة في الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية في القاهرة ويمكنك الاطلاع عليها في اللينك التالي . ننشر أسعار الإقامة خلال العيد بفنادق القاهرة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية (خريطة تفاعلية)

ولمعرفة أسعار الاقامة في فنادق شرم الشيخ ودهب ونوبيع فالتفاصيل في الرابط التالي ننشر أسعار الإقامة بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في شرم الشيخ ودهب وطابا

وسنوافيكم بتفاصيل باقي أسعار الاقامة في باقي المناطق في وقت لاحق . «جاز»: 8 آلاف جنيه سعر الإقامة بفنادق الساحل الشمالي في الليلة خلال العيد

الإقبال المتوقع

وبالرغم من الآن عن فتح بعض المقاصد إلا أن بعض العاملين بالقطاع يتوقعون إقبالا محدودا خلال الأسبوع الجاري خاصة في ظل قيود حركة التنقل التى وضعها الحكومة خلال اجازة العيد ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل قالت وزارة السياحة أمس أن بعض الفنادق السياحية بمحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح استقبلت نزلاءها من المصريين.

وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وحصولها على شهادة السلامة الصحية (Hygiene Safety) المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية مما يؤهلها لاستقبال النزلاء.

وأكد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على أن جميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل تطبق الضوابط بمنتهى الصرامة والحزم، وتتبع سُبل التباعد الإجتماعي والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.