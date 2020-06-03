قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بمواقعها التفصيلية (خريطة تفاعلية)

وفقا لاخر تحديث تم اليوم الاربعاء 3 يونيو من وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم عن ضم فنادق جديدة لقائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامية الصحية، ليقترب العدد الإجمالي حتى الآن من 100 فندق في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والقاهرة والإسكندرية ودمياط والأقصر وأسوان فضلاً عن الاسكندرية والساحل الشمالي ومطروح.

14 فندقا اليوم

وبلغ عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية اليوم 14 فندقا تم اعتمادهم من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى الآن وصلت إلى ٩٩ فندقا.

ولفت إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، أقرت باستيفاء ٣ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هم هيلتون لونج بيتش، وجنجل أكوا بارك، والفرعون ازور.

وتم اعتماد الشهادة لـ ٣ فنادق. من ٤ فنادق بمحافظة الإسكندرية وهي فنادق هيلتون جرين بلازا، وجراند بلازا سموحة، وصن رايز اليكس افينيو.

وفي القاهرة تم اعتماد فندقين في محافظة القاهرة هما سانت ريجيس، وهيلتون مركز التجارة العالمي، بالإضافة إلى ٥ فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس هما بورتو السخنة، وكانكون، وواحة مينا، وموفنبيك، وتيدا سويس ان، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق موفنبيك أسوان.

استمرار الفحص

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن الفنادق التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

للاطلاع على القائمة الفنادق حتى تاريخ6/2020 /3 على الخريطة