قائمة الفرص الاستثمارية الجاهزة للطرح

❏ 184 فداناً فى العاصمة الإدارية تشمل إقامة مدن خضراء ومستدامة ومدينة للمشاة.. ودار أوبرا وملاهى مائية

❏ تهيئة ميناء العريش لخدمة الأغراض التصديرية للقوات المسلحة.. و233 مليون جنيه لتطوير رصيف الصب الجاف

❏ 5.6 مليار استثمارات فى شرق بورسعيد..

و4 مليارات فى الغرب

❏ 15 مشروعاً فى العلمين الجديدة.. وإقامة بحيرة بتكلفة 100 مليون جنيه وجامعة

❏ تليفريك ومارينا لليخوت فى منتجع الجلالة.. و17 فرصة فى «المنصورة الجديدة»

❏ عاصمة للمثلث الذهبى و3 فنادق ومصنع للسماد و16 ألف فدان للزراعة

❏ طرح استغلال 460 كيلو فى العين السخنة مقابل دولار للمتر المرفق و2 أو3 دولارات لغير المرفق

❏ استغلال 4 ملايين متر لإقامة المركز اللوجيستى فى دمياط بنظام حق الانتفاع

❏ 7 صوامع للحبوب فى المنيا ومنطقة للتعبئة ومصنع للخلايا الشمسية.. والأراضى بالمجان



أحمد عاشور

أعدت وزارة الاستثمار القائمة الكاملة للفرص الاستثمارية، بالتنسيق مع

الوزارات الأخرى، فى مقدمتها وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وهيئة قناة

السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة السياحة، وشركة الريف

المصرى، ووزارة الإسكان.

وحصلت «المال» على القائمة الكاملة للفرص الاستثمارية التى أعدتها الوزارة.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها انتهت من إعداد

قائمة من 600 فرصة استثمارية، من المقرر إدراجها فى الخريطة الاستثمارية

التى تنطلق مراحلتها الأولى الشهر المقبل، على أن تكتمل ملامحها قبل نهاية

العام الجارى.

وأكدت أن الفرص الاستثمارية تتضمن البيانات التى تساعد المستثمر على اتخاذ

قراره الاستثمارى، من حيث المساحة والهدف والمشروعات المماثلة.

ويتصدر قائمة الفرص الاستثمارية مشروع العاصمة الإدارية بمراحله الثلاثة،

بإجمالى 184 فدانًا موزعة بواقع 40 فدانًا للمرحلة الأولى، و47 فدانًا

للثانية، و97 فدانًا للمرحلة الثالثة.

وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة 7 مدن، منها مدينة خضراء، ويتعدى نصيب

الفرد من المساحة الخضراء، والمفتوحة 15 مترًا، إلى جانب المدينة المستدامة

التى تغطى %70، من وحداتها بالطاقة الشمسية، ومدينة للمشاة، لا سيما أن

%40، من الطرق الموجود للمشى إلى جانب مدينة للأعمال وأخرى متصلة.

ومن المقرر أن تشمل العاصمة الإدارية أيضا دار للأوبرا، وملاهى مائية،

وملاهى ديزنى، وألعاب أولمبية، وحديقة مصر، ومدينة للمعرفة، ومشروعات

ترفهية، واستثمارية أخرى.

وتشمل الفرص التى طرحتها الحكومة للقطاع الخاص، سلسلة من الطرق لربط

العاصمة الإدارية الجديدة، بالمناطق المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً.

وكشفت وزيرة الاستثمار عن أن الاتفاق مع شركة «سى اف إل جى» الصينية لإقامة

مشروعات صناعية، وجامعة فى العاصمة الإدارية، تشمل توزيع الأرباح بنسبة

%60 للحكومة المصرية، و%40 للجانب الصينى.

وتضم الفرص الاستثمارية الإمكانات، والتوسعات المتوقعة فى مشروعات موانئ

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الـ 6، وتستهدف الحكومة إنشاء محطات مخصصة

للصب الجاف والسائل، فى ميناء العريش، وتوفير محطات لتداول البضائع

العامة، والمنتجات الزراعية، والعمل على خدمة احتياجات مشروعات الخدمة

الوطنية للقوات المسلحة، فى تصدير الأسمنت، وتحويل الميناء من «تعدينى

صغير» لميناء عام كبير.

وأوضحت الحكومة أنه جار تنفيذ أعمال بتكلفة 233 مليون جنيه، تمثل المرحلة

الأولى من تطوير رصيف الصب الجاف، بطول 250 متر مربع وبغاطس 12 متراً،

وتتولى أعمال التنفيذ شركة المقاولون العرب.

ومن المقرر استكمال تطوير الرصيف ليصبح بإجمالى طول 500 متر بتكلفة

استثمارية، مقدرة بحوالى 96 مليون جنيه، ومن المستهدف فى الخطة المستقبلية،

زيادة عمق الميناء ليصل إلى 14 متراً، وإنشاء رصيف بطول 1000 متر، سواء

لاستقبال البضائع أو الصب الجاف، يعقبها إنشاء رصيف آخر بطول 850 متراً.

وفيما يتعلق بميناء شرق بورسعيد، أوضحت قائمة الفرص الاستثمارية أنه جار

تنفيذ أعمال بتكلفة 5.6 مليار جنيه، لتطوير أرصفة، وتعميق الميناء، والمقرر

طرحها للقطاع الخاص، بينما وضعت خطة لتطوير أرصفة ميناء غرب بورسعيد،

بتكلفة 4 مليارات جنيه، لتطوير الساحات، وتعميق المجرى الملاحى، وجار تدقيق

التكلفة الاستثمارية اللازمة.

واستعرضت الحكومة الفرص الاستثمارية والمشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء

العين السخنة، وعلى رأسها مشروع بتكلفة 500 مليون دولار، تنفذه شركة موانئ

دبى، فى منطقة الحوض الثانى لإنشاء رصيف بطول 1300 متر.

كما استعرض مشروعات تطوير الحوض الثالث، الذى يشمل إنشاء رصيف إضافى بطول

410 أمتار، وعرض 40 مترًا، للمواد البترولية وغاز الأمونيا، الذى ينفذ

بواسطة شركة PMS تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتضمن المشروعات فى منطقة الحوض الثالث فى ميناء السخنة مشروع توسعة

المنطقة الشرقية، بمقدار 260 مترًا إلى جانب إنشاء خزانات للصب السائل،

بواسطة شركة بتروجت، وجار تحديد التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات.

وفيما يتعلق بميناء الأدبية، فمن المستهدف إنشاء محطة للصب الجاف، بتكلفة

مليار جنيه، وأخرى على مساحة مضاعفة بتكلفة 300 مليون دولار، ومحطة ثالثة

للصب السائل بتكلفة 240 مليون دولار، وأكدت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع

وزارة النقل أنه جار تدقيق التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات.

ومن المستهدف إقامة 3 مشروعات جديدة فى ميناء الطور، لاستقبال البضائع

العامة، ومحطة الحاويات وسفن الصب الجاف، وجار تدقيق الدراسات الاقتصادية.

وتتضمن الفرص الاستثمارية مدينة العلمين الجديدة، من المقرر طرح 15 مشروعًا

على مساحة 8000 فدان، التى تستهدف جذب 400 ألف نسمة، وتشمل المشروعات

إنشاء بحيرة العلمين، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجامعة على مساحة 300 فدان،

ومراكز تجارية على مساحة 240 فدانا، ومركز طبى عالمى على مساحة 44 فدانًا،

ومراكز سياحية، والإدارة، والأعمال.

كما تشمل الفرص المشروعات المقرر طرحها فى مدنية ومنتجع الجلالة العالمى،

بإجمالى 19 ألف فدان، التى تضم تليفريك الجلالة، ومارينا لليخوت العالمية،

ومدينة للألعاب المائية، ورويال كمبوند على مساحة 43.4 فدان، والفندق

الجبلى.

وتضم الفرص الجاهزة المشروعات المقرر طرحها فى مدينة الأثاث التى من المقرر

أن تضم مجمع لصناعة الأثاث، لتوطين نحو 75 مصنعا، على مساحة 245 ألف متر،

ومجمع صناعات صغيرة ومتوسطة ومغذية، ومجمع مخازن، ومتاجر خامات، ومركز آلات

ومعدات، إلى جانب وحدات إعادة تدوير للمخلفات ومول «أثاث مصر»، إلى جانب

مركز للبحوث والتطوير والتقنية، وأكاديمية صناعة الأخشاب، فضلاً عن محطة

للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأدرجت مدنية المنصورة الجديدة ضمن الفرص الاستثمارية، الجارى الترويج لها،

التى تشمل أكثر من 17 مشروعاً، من بينها ميناء جاف، ومنطقة لوجيسيتية

ملحقة، وقرى سياحية، وجامعة، ومشروعات تجارية، وإدارية، واستاد.

وتروج الحكومة للمشروعات المدرجة، ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة

السويس، بهدف جذب قطاعات البترول، والصناعات الثقيلة، وتجميع السيارات،

والصناعات الخفيفة، والأدوات المنزلية، والإلكترونات، ومواد البناء،

والاتصالات، والزراعة، والعلامات التجارية، فى منطقة العين السخنة، بإجمالى

مساحة 461 كيلو متر مربع.

وأوضحت الفرص أنه تخصص أرض منطقة العين السخنة، التابعة للهيئة العامة

للمنطقة الاقتصادية، بنظام حق الانتفاع، بواقع دولار للأراضى غير المرفقة،

و2 أو3 دولارات للأراضى المرفقة على حسب موقع المشروع.

وجار الترويح لمنطقة شرق بورسعيد، تشمل تنمية الميناء، ومدينة سكنية، تضم

250 ألف نسمة، ومدينة صناعية بإجمالى 16 مليون متر مربع، بنظام حق الانتفاع

لمدة 50 عاما، والترويج لمشروع منطقة القنطرة شرق بإجمالى 70 كلم.

كما أدرجت الحكومة الأراضى والمشروعات المقرر إقامتها ضمن المشروع القومى

لاستصلاح 1.59 مليون فدان، التابعين لشركة الريف المصرى، وسعر الفدان

يترواح بين 25 و65 ألف جنيه للفدان.

ومن المخطط إقامة منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، لإقامة المركز اللوجيستى

العالمى فى دمياط، بتكلفة مبدئية تصل إلى 12 مليار جنيه، على مساحة 4

ملايين متر مربع، ومن المقرر طرحها بنظام حق الانتفاع.

وتشمل القائمة أكثر من 12 مشروعاً، مدرجين ضمن مشروع المثلث الذهبى، من

بينهم إنشاء عاصمة المثلث الذهبى، و3 فنادق، ومصنع سماد، و6 مصانع جرانيت،

ووصلة للسكك الحديدية، واستصلاح نحو 16 ألفًا إلى جانب مناطق زراعية

ولوجيستية.

وأدرج المشروع القومى لإنشاء مسبك عملاق ومتطور فى بورسعيد، التابع لوزارة

الصناعة والتجارة، الذى يستهدف تصنيع المحركات، والمعدات الهندسية، بما

يقلل من فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة، ومن المقرر أن يخصص

المشروع بنظام حق الانتفاع.

كما تروج وزارة الاستثمار لإنشاء مصنعًا لإنتاج الخلايا والسخانات الشمسية،

فى محافظة المنيا، على أن تخصص الأرض بالمجان، كما أنها مرفقة بالكامل،

وجارى الترويج لإنشاء 7 صوامع، لحفظ وتخزين الحبوب فى محافظة المنيا على أن

تخصص أراض بالمجان، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وجار الترويج أيضا لإقامة مصنعًا لإنتاج ألواح الخلايا الشمسية، بالشراكة

مع محافظة البحر الأحمر، على مساحة 100 ألف متر فى منطقة رأس غارب.

وتشمل الفرص الاستثمارية إقامة 5 مشروعات عملاقة فى مجال البتروكيماويات

بمحافظة الإسكندرية تضم مصنع إنتاج البولى بروبلين بتكلفة استثمارية مقدرة

بحوالى 1.1 مليار دولار، على أراض تابعة لشركتى «سيدبك»، وشركة

البتروكيماويات المصرية، على أن يخصص المشروع بنظام حق الانتفاع.

كما تشمل الفرص استغلال أراضى شركة استبربكس على مساحة 105 ألف كلم لإقامة

مصنعًا لإنتاج الستيرين الذى يستخدم فى تغذية مصانع البولى سيترين بتكلفة

590 مليون دولار، على أن يخصص بنظام حق الانتفاع أيضا ويقع جزء من تلك

الأراضى داخل ميناء الدخيلة.

وتسعى شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة «اسبك» لطرح 10 أفدنة

بنظام حق الانتفاع، لإقامة مصنع لإنتاج البولى بروبلين، الذى يستخدم كسماد.

وتسعى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاستغلال 84 ألف متر مربع،

لإقامة مصنعًا للمواد اللاصقة، بنظام حق الانتفاع بتكلفة 100 مليون دولار،

فى المنطقة الصناعة فى مطوبس، كما تسعى الشركة لاستغلال أراض أخرى فى

محافظة الإسكندرية، لإقامة مصنع يوريا فورمالدهايد، الذى يحول لسماد

اليوريا تركيز %85، الذى يستخدم فى صناعة الغراء.

ومن المشروعات التصنيع الزراعى، التى طرحت استغلال 39 فدانًا فى محافظة بنى

سويف، لإقامة منطقة لوجيستية، لبيع الخضر والفاكهة، وتصدير الحاصلات

الزراعية، فضلاً عن استغلال 10 آلاف متر مربع بالمجان، فى محافظة المنيا

لإنشاء محطة لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية.

وتخطط محافظة البحر الأحمر للدخول فى الشراكة مع مستثمرين لإقامة مركز دولى

للمعارض والمؤتمرات، قرب من مطار الغردقة وإلى جانب إقامة قرية ذكية.

فى القطاع العقاري؛ تخطط الحكومة لطرح 3 مشروعات عقارية عملاقة، بنظام

الشراكة، من خلال الدخول فى حصة عينية وفى مقدمة تلك المشروعات تطوير أرض

المعارض، من خلال إقامة مشروع عقارى متعدد الأغراض، على مساحة 412 ألف متر،

بنظام الشراكة، وتدخل الهيئة العامة للمعارض بحصة عينية.

وتطمح وزارة الإسكان لطرح مشروعين بنظام الشراكة، الأول بمساحة 8.5 مليون

متر مربع، فى 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى، وترفيهى والثانى، على مساحة

420 ألف متر لإقامة، وحدات سياحية، وسكنية، فى القاهرة الجديدة، بنظام

الشراكة.

بينما تخطط هيئة التنمية السياحية لطرح 20 مشروعًا سياحيًا، فى محافظة جنوب

سيناء، بإجمالى بمساحات تبدأ من 300 ألف متر، وتصل إلى 4 ملايين متر مربع،

على أن تخصص بعد إجراء مفاضلة بين المستثمرين.



