قائمة الرياضيين الأعلى دخلا خلال 10 سنوات

احتل الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، البالغ من العمر 42 عاما، المركز الأول

هنأ الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر ، لاعبي الكرة، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي،، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، بعد أن تم الكشف عن إدراجهما في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا خلال عقد كامل.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن تصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية لأكثر الرياضيين دخلا خلال عقد كامل – بدءا من العام 2010 حتى العام الحالي- فقد احتل الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، البالغ من العمر 42 عاما، المركز الأول، محققا 915 مليون دولار من مسيرته في الملاكمة في السنوات العشر الأخيرة.

ورغم احتلاله المركز الأول في قائمة الرياضيين الأثرياء خلال عقد كامل، كان مايويذر أقل الرياضيين نشاطا في القائمة، حيث شارك في 10 نزالات فقط، كان آخرها منذ أكثر من عامين، واعتزل في أغسطس 2017 بعد نزاله مع نجم الفنون القتالية المختلطة كونور ماكغريغور.

يشار إلى أن النزال بين فلويد مايويذر وماكغريغور كان أكثر النزالات تحقيقا للربح في تاريخ الملاكمة، حيث كسب الملاكم الأمريكي ما يقدر بنحو 300 مليون دولار، بينما ربح من النزال التاريخي مع الملاكم الفلبيني ماني باكياو، في مايو 2015، ما يقرب من 200 مليون دولار.

مايويذر يقدم التهنئة

وكتب مايويذر على حسابه في “تويتر” يقول “مبروك لكل رياضي في هذه القائمة”.

وضمت قائمة فوربس اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم، واحتلا المركزين الثاني كريستيانو رونالدو، والثالث ليونيل ميسي على التوالي.

وحصل نجم يوفنتوس خلال العقد المنصرم على 800 مليون دولار، مقارنة بنحو 750 مليون دولار للأرجنتيني ونجم فريق برشلونة، الذي يحصل على أعلى راتب أسبوعي في عالم كرة القدم، ويصل إلى 10 أضعاف راتب أي لاعب آخر في برشلونة، حسبما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ليبرون جيمس رابعا

وفي المركز الرابع، حلّ أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس، بعائدات بلغت 680 مليون دولار، على مدى عقد كامل.

وجاء أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر في المركز الخامس متقدما على لاعبي الجولف تايجر وودز وفيل ميكلسون.

وفي المركز الثامن جاء الملاكم الفلبيني ماني باكياو، متقدما على لاعب السلة جيمس كيفن دورانت، فيما احتل سائق سباق السيارات فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون المركز العاشر بأرباح بلغت 400 مليون دولار.