قائمة التحالفات المؤهلة لتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف

■ تشمل ثرى أيه والسويدى وشنكار وكونورد وحسن علام وجى أى ترانس وسامكريت مدحت إسماعيلحصلت «المال» على قائمة التحالفات المتأهلة لتنفيذ مشروع الميناء الجاف فى 6 أكتوبر، ويضم التحالف الأول، شركات السويدى، وشنكار الألمانية، وثرى أيه، ويضم التحالف الثانى شركة PSA ، وكونكورد، وحسن علا

■ تشمل ثرى أيه والسويدى وشنكار وكونورد وحسن علام وجى أى ترانس وسامكريت

مدحت إسماعيل

حصلت «المال» على قائمة التحالفات المتأهلة لتنفيذ مشروع الميناء الجاف فى 6 أكتوبر، ويضم التحالف الأول، شركات السويدى، وشنكار الألمانية، وثرى أيه، ويضم التحالف الثانى شركة PSA ، وكونكورد، وحسن علام للمقاولات.

كما تأهل تحالف يضم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وموانئ دبى، إلى جانب تحالف مكتر جروب، وجى أي ترانس، وتحالف شركات I G L، وسامكريت.

ومن المقرر أن تطرح هيئة الموانى البرية والجافة، بدعم فنى من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال أيام، مناقصة محدودة على التحالفات المؤهلة لتنفيذ المشروع على مساحة 100 فدان، واستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.

ومن المخطط أن يبدأ التحالف الفائز بتنفيذ المشروع، خلال الربع الأخير من 2018 ولمدة عامين، ومنحه حق التشغيل والإدارة لفترة 30 عاماً، بطاقة تصميمية تبلغ 720 حاوية، ومتوقع أن يبدأ عمل الميناء الجاف فى المرحلة الافتتاحية بطاقة حوالى 360 حاوية، ترتفع تباعاً للوصول إلى حجم التداول المستهدف.