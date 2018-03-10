قائمة أكثر 10 أسواق سيارات هبوطاً فى 2017

خالد بدر الدينأعلنت وكالة فوكاس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات العالمية، أن نيجيريا سجلت أسوأ هبوط لنسبة مبيعات السيارات على مستوى العالم خلال العام الماضى، بانخفاضها بحوالى %69.7 لتنزل إلى 9 آلاف و900 وحدة فقط بالمقارنة مع 32 ألفا و700 وحدة عام 2016.وجاءت مصر فى قائمة أسوأ عشر دول هبوطا



خالد بدر الدين

أعلنت وكالة فوكاس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات العالمية، أن نيجيريا سجلت أسوأ هبوط لنسبة مبيعات السيارات على مستوى العالم خلال العام الماضى، بانخفاضها بحوالى %69.7 لتنزل إلى 9 آلاف و900 وحدة فقط بالمقارنة مع 32 ألفا و700 وحدة عام 2016.

وجاءت مصر فى قائمة أسوأ عشر دول هبوطا فى العالم فى نسبة مبيعات السيارات، بعدما احتلت المركز الثانى بهبوطها بحوالى %36.7 من حوالى 211 ألفا و500 سيارة فى عام 2016 إلى حوالى 133 ألفا و900 سيارة العام الماضى، وبعدها ناميبيا بنسبة انخفاض تجاوزت %36 من 17 ألفا و200 وحدة إلى 10 آلاف و900 وحدة خلال نفس العامين.

وهبطت مبيعات ترينيداد وتوباجو بحوالى %25.8 العام الماضى، لتتراجع إلى 13 ألفن و500 وحدة بالمقارنة مع 18 ألفا و200 وحدة وبعدها قطر فى المركز الخامس بنسبة %25.6 من 72 ألفا و900 وحدة إلى 54 ألفا و300 وحدة خلال نفس الفترة.

وظهرت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط فى المركز السادس مع هبوط مبيعاتها من السيارات بنسبة %23.9 من 715 ألفا و500 وحدة إلى 544 ألفا و700 وحدة ثم البحرين بحوالى %23.2 من 49 ألفا و900 وحدة إلى 38 ألفا و300 وحدة خلال العامين الماضيين.

وتراجعت مبيعات السيارات فى الجزائر بأكثر من %21.2 خلال العام الماضى، لتهوى إلى 101 ألف و300 وحدة لتأتى فى المركز الثامن، مقارنة مع أكثر من 128 ألفا و600 وحدة عام 2016، وبعدها الدومينيكان بحوالى %16.5 من 25 ألفا و300 وحدة إلى 21 ألفا و200 وحدة، وأخيرا فى المركز العاشر بنما بانخفاض % 14.7 من 66 ألفا و700 إلى 56 ألفا و900 سيارة خلال نفس العامين.

وتصدرت إكوادور قائمة أكثر عشر دول ارتفاعا فى نسبة مبيعات السيارات خلال العام الماضى، إذ قفزت مبيعاتها بأكثر من %61.7 لتتجاوز 100 ألف و700 وحدة بالمقارنة مع 62 ألفا و300 وحدة فى عام 2016 وبعدها ليتوانيا بنسبة صعود %36.4 لتصل إلى 25 ألفا و900 وحدة من 18 ألفا و900 وحدة خلال نفس الفترة.

وبرغم التوترات السياسية والظروف الاقتصادية المتعثرة فى لبنان مع استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إليها، فإن مبيعاتها من السيارات زادت بحوالى %35.9 لتتجاوز 52 ألف وحدة لتظهر فى المركز الثالث بالمقارنة مع 38 ألفا و400 وحدة العام الماضى.

واحتل المركز الرابع باراجواى بنسبة ارتفاع %33.9 من 20 ألفا و800 وحدة إلى 27 ألف و900 وحدة ثم أوكرانيا بأكثر من %33.3 لتسجل 87 ألفا و400 وحدة من 65 ألفا و600 وحدة، بينما صعدت مبيعات بيلاروسيا بأكثر من %29.4 لتأتى فى المركز السادس بحوالى 34 ألفا و900 وحدة من 26 ألفا و900 وحدة خلال نفس الفترة.

وارتفعت مبيعات السيارات فى الأرجنتين التى جاءت فى المركز السابع بحوالى %28.7 خلال العام الماضى، لتتجاوز 55 ألفا و700 وحدة من 44 ألفا و200 وحدة عام 2016، وبعدها أوروجواى بنسبة زيادة أكثر من %26 من 101 ألف و300 وحدة إلى 128 ألفا و600 وحدة.

وجاءت البوسنة فى المركز التاسع بنسبة ارتفاع %21.8 وإن كانت مبيعاتها من السيارات زادت من 8 آلاف و900 وحدة إلى 10 آلاف و800 وحدة فقط خلال العام الماضى، ثم العراق فى المركز الأخير بحوالى %21.4 من 32 ألفا و700 وحدة إلى 39 ألفا و700 وحدة فى عام 2017.



