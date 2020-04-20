قائمة أسعار ومواصفات سيارات هيونداي النترا 2020 (صور)

أبقت مجموعة «جي بي غبور أوتو»- وكلاء هيونداي، ومازدا، وجيلي، وشيري، على أسعار سيارات هيونداي النترا 2020 ذات النسخة المجمعة محليًا «HD» الفئة الاولى «GL» عند مستوى 239.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR» بقيمة 246.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة «GL DAB» بنحو 259.9 ألف، وقدرت الفئة الرابعة «GL H/L» بـ267.9 ألف جنيه خلال أبريل الحالي.

وينتمي طراز هيونداي النترا«HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبينات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1541 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

هيونداي النترا 2020

مواصفات هيونداي النترا «HD»

دعمت سيارات هيونداى النترا «HD» ذات النسخة المجمعة محليا الفئة الاولى بمجموعة من المواصفات والكماليات، ومنها “جنوط مقاس 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وغيرها”.

وزودت طرازات هيونداى النترا «HD» الفئة الثانية بكماليات “جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، سبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها.

واحتوت هيونداي النترا الفئة الثالثة على نفس المواصفات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى كماليات ومنها “نظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، وغيرها”.

ودعمت طرازات هيونداي النترا “HD” الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات والتى من أبرزها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية 16 بوصة، وفوانيس ضباب امامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

سيارات هيونداي النترا

أسعار هيونداي النترا «AD»

كما استقرت أسعار سيارات هيونداي النترا 2020 «AD» ذات النسخة المستوردة الفئة الأولى «GL» عند مستوى 299.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية “GL SR” بنحو 309.9 ألف، وحددت الفئة الثالثة “GL DAB” بقيمة 331.9 ألف جنيه.

وسعرت طرازات هيونداي النترا «AD» الفئة الرابعة “H/L” بقيمة 344.9 ألف جنيه، وحددت الفئة الخامسة “GLS Exclusive” بنحو 364.9 ألف جنيه.

وجاءت أسعار سيارات هيونداي النترا “AD” الفئة السادسة ” GLS Fully Loaded” بقيمة 382.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة السابعة ” GLS Limited” بنحو 432.9 ألف جنيه.

مواصفات هيونداى النترا AD

دعمت طرازات هيونداي النترا «AD» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 127 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، يتصل ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وزودت طرازات هيونداي النترا الفئة الأولى «GL AD» بالعديد من المواصفات والكماليات الأساسية ، ومنها “مصابيح ضباب امامية، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة”.

ودعمت طرازات هيونداي النترا الفئة الثانية «GL SR AD» بمجموعة من الكماليات، ومنها “مصابيح ضباب امامية، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة، وفتحة سقف كهربائية”.

هيونداي النترا

واحتوت الفئة الثالثة على نفس الكماليات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى زودت ببعض الكماليات الإضافية ومنها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، ونظام فرامل ABS».

جاءت طرازات هيونداى النترا الفئة الرابعة بالعديد من المواصفات والكماليات الرئيسية والتى من أبرزها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الامامى، ونظام فرامل ABS، وجنوط 16 بوصة، والنظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة».

وزودت الفئة الخامسة بالمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك تتضمنت كماليات إضافية، ومنها “حساسات ركن امامية وخلفية، وحساس مطر اوتوماتيك، وغيرها”.

ودعمت الفئة السادسة من هيونداي النترا على المواصفات القياسية والكماليات منها «وسائد هوائية للسائق والراكب الامامى، ونظام فرامل ABS، وجنوط رياضية 17 بوصة، والنظام الذكى لركن السيارة، وفرش جلد، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها.

وتتضمنت طرازات هيونداي النترا AD الفئة السابعة على كافة المواصفات القياسية الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة «وسائد هوائية للسائق والراكب الامامى، وكراسي كهربائية، ونظام فرامل ABS، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، والنظام الذكى لركن السيارة، وفرش جلد، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها”.