قائمة أسعار ومواصفات سيارات نيسان قشقاي 2020 (صور)

قدرت أسعار سيارات نيسان قشقاي موديل 2020 الفئة الأولى «STD» بنحو 366 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بقيمة 401.9 ألف، وقدرت الفئة الثالثة «H/L» بنحو 429.6 ألف جنيه، والفئة الرابعة «TL»بـ461 ألف جنيه خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة نيسان موتور إيجيبت.

وينتمى طراز «نيسان قشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ليولد قوة 115 “حصان”- عند 5200 لفة فى الدقيقة، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، عند 1750 لفة فى الدقيقة، يتصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز CVT””.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك «نيسان قشقاي» من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4377 مم العرض 1806 مم الارتفاع 1590 مم سعة الشنطة الخلفية 430 لتر سعة خزان الوقود 52 لتر

نيسان قشقاي

مواصفات نيسان قشقاي 2020

زودت طرازات نيسان قشقاي 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق “ABS“، وأنظمة توزيع الفرامل “EBD” وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات “hill assist”.

واحتوت على عجلة قيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

ودعمت بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم.

واحتوت طرازات نيسان قشقاي الفئة الثانية على نفس المواصفات القياسية الأساسية وسائل الأمن والسلامة الموجودة بالفئة السابقة بالإضافة إلى بعض الكماليات، ومنها «أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامى “Intelligent Forward Collision Warning”، ونظام الفرامل الطارئ الذكى “Intelligent Emergency Braking”.

وشملت أيضًا مكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة “LED”.

نيسان قشقاي

وتقدم سيارات نيسان قشقاي الفئة الثالثة بنفس بالمواصفات القياسية والوسائل السلامة الموجودة بالفئة السابقة، علاوة علي ذلك انها تضمنت عدد 6 وسائد هوائية، ومثبت السرعات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات المطر.

وتضمنت خاصية تحكم كهربائى بوضعية كرسي السائق، وحساسات للأمطار، وعدد 6 سماعات، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وإطارات رياضية مقاس 19.

ودعمت نيسان قشقاي 2020 الفئة الرابعة بكافة المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة المتوافرة بالفئات السابقة، بجانب زودت بكماليات إضافية، ومنها “نظام صوتى ذكى مع 7 مكبرات للصوت، ونظام الملاحى العالمى “Offline Navigation”.