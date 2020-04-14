قائمة أسعار ومواصفات سيارات سكودا كودياك 2020 (صور)

قدرت شركة كيان إيجيب للتجارة والاستثمار- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “سكودا” في مصر، أسعار سيارات سكودا كودياك 2020 الفئة الأولى «Active» بقيمة 550 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بنحو 590 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة «Ambition» بسعر 670 ألفًا، والفئة الرابعة «Style» بنحو 710 ألف، والفئة الخامسة «Sport line» بـ750 ألف جنيه، والفئة السادسة «TSI AWD» بقيمة 860 ألف جنيه خلال أبريل الحالي.

وتقدم «كيان إيجيبت» إصدارين من طرازات «سكودا كودياك» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» في السوق المحلية، «الأول»: مدعم بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليولد قوة 150 نيوتن/ متر، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما الإصدار الثاني من «سكودا كودياك» مزود بمحرك سعة 2000 سي سي، ليعطي قوة 180 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 330 نيوتن / متر، يتصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع من وضع السكون حتي 100 كم / ساعة، في مدة زمنية 8.4 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4363 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1601 مم سعة خزان الوقود 650 لتر

سكودا كودياك 2020

مواصفات سكودا كودياك 2020

زودت طرازات «سكودا كودياك 2020» الفئة الاولى «Active» ذات الخمسة مقاعد، بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها «الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إليكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP”».

واحتوت على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها.

ودعمت سيارات سكودا كودياك فئة «Dynamic» ذات السبعة مقاعد، بمنظومة الجر الكلي، بالإضافة إلى المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة الموجودة بالفئة السابقة، علاوة على ذلك تضمنت مجموعة من الكماليات الإضافية، ومنها “نظام مراقبة ضغط الاطارات، وسقف بانورامى كهربائى، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وغيرها”. سكودا كودياك

تقدم شركة “كيان إيجيبت” طرازات سكودا كودياك موديل 2020 فئة «Ambition» ذات السبعة مقاعد، بنفس المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة والكماليات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى أنها دعمت ببعض الكماليات، ومن أبرزها “وسائد هوائية جانبية، وشاشة عدادات رقمية، وتحكم كهربائى فى غلق وفتح باب الشنطة الخلفية، ومقاعد فرش جلد، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وغيرها”.

وزودت سيارات سكودا كودياك فئة «Sport line» ذات السبعة مقاعد، بكماليات إضافية عن الفئات السابقة، ومنها «جنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وكراسي كهربائية، وغيرها».

وتتوافر طرازات سكودا كودياك فئة «TSI AWD» في السوق المحلية بمحرك سعة 2000 سي سي، بالإضافة إلى انها مزودة بكافة المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، والكماليات ومنها “الوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للنغلاق “ABS”، وتوزيع إليكتروني للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP”.