قائمة أسعار هواتف «أوبو» و«شاومي» و«ريلمي» بعد تطبيق قرار 10% جمارك

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع ومنها أجهزة هواتف المحمول

رصدت “المال” أحدث أسعار هواتف المحمول المطروحة داخل السوق المحلية عقب قرار فرض الرسوم الجمركية على أجهزة هواتف المحمول المستوردة بنسبة 10%.

وأعلنت 3 شركات هي «أوبو» و«شاومي» و«ريلمي» عن أحدث القوائم السعرية الجديدة لأهزة هواتفها المحمولة التى تم تطبيقها داخل السوق المحلية رسميًا.

يذكر أن سوق هواتف المحمول كانت قد أصيبت بحالة من التخبط وعدم الاستقرار في حركة المبيعات تزامنًا مع إعلان تطبيق الرسوم الجمركية على أجهزة هواتف المحمول المستوردة ترقبًا للصدور القوائم السعرية الجديدة لمختلف الماركات التجارية.

أسعار موبايلات أوبو

أسعار موبايلات شاومي

أسعار هواتف ريلمي

يذكر أن الجريدة الرسمية عقد نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع.

وبحسب القرار، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، تصل نسبتها إلى 10%.