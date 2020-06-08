قائمة أسعار موبايلات شاومي في مصر خلال يونيو

قدرت أجهزة "Redmi 8a" سعة (32 جيجا بايت) بسعر يصل إلى 1888 جنيهًا،

رصدت “المال” أسعار موبايلات شاومي المطروحة فى السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شهر يونيو الحالى.

قدرت أسعار هواتف شاومي “Redmi 8A” سعة (32 جيجا بايت – رام 2 جيجا بايت) بقيمة 1888 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Redmi 8” سعة (64 جيجا بايت – رام 4 ججيا بايت) بنحو 2333 جنيهًا.

وحددت أسعار موبايلات شاومي “Redmi Note 8” سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا بايت) بقيمة 2888 جنيهًا، وبلغت أجهزة شاومي “Redmi Note 9s” سعة (64جيجا – 4 ججا بايت) بنحو 3 آلاف و555 جنيهًا.

وجاءت أسعار هواتف شاومي “Redmi Note 9s” سعة (128 جيجا بايت – رام 6 جيجا بايت) بنحو 3 آلاف و999 جنيها، وسعرت أجهزة “MI Note 10 Lite” سعة (128جيجا بايت – رام 6 جيجا بايت) بقيمة 5555 جنيهًا.

وسجلت أسعار هواتف شاومي “MI Note 10 Lite” سعة (128 جيجا بايت- رام 8 جيجا بايت) نحو 5 آلاف و888 جنيهًا في السوق المحلية خلال الشهر الحالي.

وتوضح القائمة التالية؛ أسعار هواتف شاومي في السوق المحلية خلال شهر يونيو الحالي: