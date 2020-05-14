قائمة أسعار موبايلات شاومي خلال مايو

بلغ سعر هاتف "Ml 9T" نحو 5 آلاف و499 جنيهًا

تتبعت “المال” أسعار موبايلات شاومي خلال شهر مايو الحالي، وفقًا للقائمة الصادرة عن شرك0ة “الصافي للاستيراد“- وكيل العلامة التجارية “شاومي” للهواتف المحمولة فى مصر.

قدرت أسعار هواتف شاومي “Redmi 8a” سعة (32 جيجا بايت – رام 2 جيجا بايت) بقيمة 1699 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Redmi 8” سعة (64 جيجا بايت – رام 4 ججيا بايت) بنحو 2199 جنيهًا.

وحددت أسعار موبايلات شاومي “Redmi Note 8” سعة (64 جيجا) بقيمة 2888 جنيهًا، وبلغت أجهزة شاومي “Redmi Note 8” سعة (128جيجا) بنحو 3 آلاف و222 جنيهًا.

وسجلت أسعار هواتف شاومي “Redmi Note 8 Pro” سعة (64 جيجا بايت – رام 6 جيجا بايت) نحو 3 آلاف و777 جنيها، وسعرت أجهزة “Redmi Note 8 Pro” سعة (128جيجا بايت – رام 6 جيجا بايت) بقيمة 4222 جنيهًا.

وقدرت أسعار هواتف شاومي “Ml 9T” سعة (128 جيجا بايت) نحو 5 آلاف و499 جنيهًا في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

وحددت أسعار موبايلات شاومي “Redmi Note 9s” سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا) بنحو 3 آلاف و333 جنيهًا، وبلغت هواتف “Redmi 9s” سعة (32 جيجا بايت- رام 6 جيجا بايت ) بنحو 3 آلاف و777 جينها.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، احتلت “شاومي” المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بعدما أن استحوذت حصة سوقية 7.9%، من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتوضح القائمة التالية؛ أسعار هواتف شاومي في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي: