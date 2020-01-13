قائمة أسعار موبايلات سامسونج خلال يناير 2020

تتبعت بوابة «المال» حركة أسعار موبايلات سامسونج بالسوق المحلية، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شهر يناير الحالى.

وقدرت أسعار هواتف سامسونج «piton 310» بقيمة 429 جنيهًا، وسعرت هواتف «Galaxy A10s» بنحو 2222 جنيهًا.

وحددت أسعار أجهزة سامسونج «Galaxy A20s» بقيمة 2949 جنيهًا، وبلغت أسعار هواتف «A30S» فئة 64 جيجا نحو 3 آلاف و799 جنيهًا.

وبحسب القائمة السعرية لـ«سامسونج»، فإن موبايلات «Galaxy A30s» فئة “128 جيجا” بلغت 4099 جنيهًا خلال يناير.

وسعرت أسعار موبايلات سامسونج «Galaxy A51» نحو 5 آلاف و350 جنيهًا، وبلغت أجهزة «Galaxy A80» نحو 10 آلاف و899 جنيهًا.

وقدرت أسعار هواتف سامسونج «Galaxy NOTE 10» بنحو 16 ألفًا و699 جنيهًا، وسعرت أجهزة «+Galaxy NOTE 10» بنحو 19 ألفًا و499 جنيهًا.

وجاءت أجهزة تابت سامسونج «Galaxy TAB A8» بقيمة 2666 جنيهًا، وسعرت أجهزة «A10.1» نحو 4 آلاف و489 جنيهًا.