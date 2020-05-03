قائمة أسعار شاشات سامسونج خلال مايو

تراوحت موديلات "32 بوصة" بين 2.8 و3.2 ألف جنيه

رصدت “المال” أسعار شاشات سامسونج المطروحة في السوق المحلية وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن العلامة التجارية “سامسونج” لشهر مايو الحالي.

وقدرت أسعار تلفزيونات سامسونج فئة “32 بوصة“، بقيمة تتراوح بين 2.8 و3.2 ألف جنيه لمختلف الموديلات.

وحددت أسعار أجهزة تلفزيونات سامسونج فئة “43 بوصة”، بقيمة تتراوح بين 5.1 و5.9 جنيه، وسعرت شاشات “49 بوصة”، بمقدار يدور بين 5.8 و6.8 ألف جنيه.

جاءت أجهزة تلفزيونات سامسونج فئة “50 بوصة” بسعر 6 آلاف و999 جنيهًا لمختلف الموديلات خلال مايو الحالي.

وتراوحت أسعار أجهزة الشاشات من سامسونح “55 بوصة” بين 8 .7 و8.5 ألف جنيه لمختلف الموديلات في السوق المحلية.

وقدرت تلفزيونات سامسونج فئة 65 بوصة بسعر تتراوح 12 و13 ألف جنيه، وسعرت أجهزة تلفزيونات “70 بوصة” نحو 16 ألف جنيه لمختلف الموديلات.

وسجلت أسعار أجهزة الشاشات لسامسونج فئة “75 بوصة” نحو 32 ألف جنيه في السوق المحلية.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار شاشات العلامة التجارية “سامسونج” خلال مايو الحالي: