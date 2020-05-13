قائمة أسعار سيارات الفان في مصر خلال مايو (جراف)

بلغ سعر شيفروليه "N300" الفئة الكاملة نحو 174 ألفًا و650 جنيهًا.

تتبعت “المال” أسعار سيارات الفان سعة (7 مقاعد) لمختلف العلامات التجارية في السوق المحلية هي «شيفروليه، وسوزوكي، وبايك، وكاري، وفيكتوري»، وفقُا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال شهر مايو الحالي.

وأعلنت شركة “المنصور للسيارات“- الوكيل الحصري للعلامة التجارية “شيفروليه”، أسعار سيارات الفان شيفروليه “N300” الفئة الكاملة بقيمة بلغت 174 ألفًا و650 جنيهًا.

وأوضحت الشركة أنها تتلقى الحجوزات على سيارات شيفروليه “N300″، عبر دفع العميل مقدم يصل إلى 70 ألف جنيه، على أن يتم الاستلام خلال 30 يومًا.

شيفروليه N300 الفان

أسعار سيارات سوزوكي الفان

قدرت أسعار سيارات سوزوكي الميني الفان سعة (7 مقاعد) بقيمة 154 ألف جنيه في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

سوزوكي الميني فان

سيارات كاري الميني فان

أبقت مجموعة “جى بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “كاري” في مصر، على أسعار سيارات كارى الفان «Q22» موديل 2020، عند مستوى 155 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

سيارات كاري Q22 الفان

أسعار سيارات فيكتوري فان

قدرت مجموعة “IFG جروب”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “فيكتوري” في مصر، أسعار سيارات فيكتورى فان «V2» سعة (7 راكب) موديل 2020، بقيمة 158 ألف جنيه خلال مايو الجاري.

أسعار سيارات بايك الميني فان

أعلنت مجموعة “الحبيب للتجارة”، الوكيل المحلي للعلامة التجارية “بايك” في مصر، أسعار سيارات بايك فان «M40»، بقيمة 210 آلاف جنيه خلال الشهر الحالي.

بايك الفان

تطور مبيعات سيارات الفان

اعتلت “شيفروليه N300” قمة مبيعات السيارات الميني فان سعة ( 7مقاعد)، بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 51% مسجلة بيع 842 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقُا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

جاء طراز “سوزوكي فان” في المرتبة الثانية بقائمة أكثر السيارات مبيعًا من فئة “الفان” في السوق المحلية مسجلة حصة سوقية 39% بعد تمكنها من بيع 647 وحدة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

احتلت “فيكتوري V1” في المرتبة الثالثة بعدما أن اقتنصت حصة سوقية 8% التي بلغت مبيعاتها 125 سيارة، تبعتها “بايك فان MZ40” في المركز الرابع بحصة بلغت 1% محققة بيع 22 وحدة.

حصدت “جنبي فان” المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات السيارات الفان مستحوذة على حصة سوقية 0.5% بإجمالي بيع 9 مركبات، تلتها “كاري Q22” في المركز السادس بحصة بلغت 0.2% بإجمالي بيع 4سيارات، ثم حلت “بريليانس X30 ” في المركز السابع بواقع سيارة واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.