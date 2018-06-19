قائمة أسعار سيارات الفان خلال يونيو

المال - خاص رصدت "المال" أسعار سيارات الفان فئة الـ"7 راكب" الأكثر انتشارًا بالسوق - لتتراوح ما بين 139 و182 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال يونيو الحالي. وحددت شركة الحبيب للتجارة الوكيل الحصري لسيارات بايك…

المال – خاص

رصدت “المال” أسعار سيارات الفان فئة الـ”7 راكب” الأكثر انتشارًا بالسوق – لتتراوح ما بين 139 و182 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال يونيو الحالي.

وحددت شركة الحبيب للتجارة الوكيل الحصري لسيارات بايك الفان، أسعار طرازاتها فئة “VAN” العاملة بنظم تشغيل البنزين لتبلغ 139 ألف، وبقيمة 153 ألف للفئة الثانية “مكيف”.

وأعلنت مودرن مودرن موتورز وكيل سوزوكي، عن أسعار سيارات الفان – لتسجل 140 ألف، واستقرت أسعار سيارات شيفروليه “N300” الفئة اﻷولى “باور” عند مستوى 171 ألفا و250 جنيها، وقدرت أسعار الفئة الثانية” تكييف وبارو” بنحو 174 ألفا و300 جنيه.

وبلغت أسعار شيفروليه “N300” الفئة الثالثة “الكاملة” إلى 181 ألفا و100 جنيه، وقيمة 182 ألفا و150 جنيها للفئة اﻷعلى، وسجلت أسعار سيارات كاري Q22 نحو 155 ألفا.

وقال محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، ان حجم الإقبال على شريحة سيارات الفان “VAN” تشهد ارتفاعا متزايدًا من جانب المستهلكين، بهدف إدراجها داخل منظومة النقل الجماعي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة.

وأوضح لـ”المال”، أن مبيعات سيارات الفان – لن تتأثر بالقرارات الاقتصادية اﻷخيرة المتعلقة برفع أسعار الوقود، مبينًا أن العاملين داخل سوق السيارات يترقبون انكماشا في حركة مبيعات سيارات الركوب الخاصة “الملاكي” بعد ارتفاع تكاليف التشغيل.

وتوقع حماد، أن تسجل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات نفس معدلات العام السابق، التي بلغت 130 ألف وحدة، في ظل الصدمات المتتالية التي يعانيها السوق خلال الفترة الحالية.

ورصدت “المال” تطور مبيعات سيارات الفان خلال الأربع شهور الماضية وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ استحوذت بايك “MZ40” على الحصة السوقية اﻷكبر من شريحة سيارات “Micro” بنسبة 55% بعد تمكنها من بيع 961 وحدة.

وجاءت شيفروليه “N300” فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 25.4% مسجلة بيع 442 مركبة، وتبعتها سوزوكي “VAN” بحصة 14.5% بواقع 252 سيارة، وتلتها كاري “Q22” بحصة 4.6% محققة 80 وحدة.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات الفان خلال يونيو:





العلامة السيارة أسعار يونيو SUZUKI VAN 140.000 BAIC VAN 139.000 VAN “تكييف ” 153.000 Chevrolet N300 171.250 174.300 181.100 182.150 Karry Q22 155.000

إعداد – المال المصدر: وكلاء السيارات