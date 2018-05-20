سيــارات

قائمة أسعار سيارات الفان خلال مايو

المال - خاصرصدت "المال"، أسعار سيارات الفان فئة الـ"7 راكب"، الأكثر انتشارًا بالسوق، وارتفعت أسعارها بين 2 و 13 ألف جنيه خلال مايو الحالي. وصعدت أسعار سوزوكي "van" إلى 140 ألفًا بدلاً من 137 ألف جنيه، ووصلت أسعار سيارات بايك" VAN" الفئة اﻷولي إلى 138 ألفًا مقابل 125 ألف جنيه، كما ارتفعت أسع
6:17 م, الأحد, 20 مايو 18 6:17 م, الأحد, 20 مايو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

رصدت “المال”، أسعار سيارات الفان فئة الـ”7 راكب”، الأكثر انتشارًا بالسوق، وارتفعت أسعارها بين 2 و 13 ألف جنيه خلال مايو الحالي. 

وصعدت أسعار سوزوكي “van” إلى 140 ألفًا بدلاً من 137 ألف جنيه، ووصلت أسعار سيارات بايك” VAN” الفئة اﻷولي إلى 138 ألفًا مقابل 125 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار “بايك VAN” الفئة الثانية “تكييف” إلى 153 ألفًا مقارنة بـ 140 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات شيفروليه “N300” الفئة اﻷولى “باور” إلى 171 ألفاً و250 جنيهاً مقابل 167 ألفًا و250 جنيهاً، وقدرت أسعار الفئة الثانية “تكييف وبارو” بنحو 174 ألفًا و300 جنيه، مقارنة بـ 170 ألفاً و300 جنيه.

ووصلت أٍسعار شيفروليه “N300” الفئة الثالثة “الكاملة” إلى 181 ألفًا و100 جنيه بدلاً من 179 ألفًا و100 جنيه، وسجلت أسعار الفئة اﻷعلى 182 ألفًا و150 جنيها مقابل 180 ألفًا و150 جنيهًا.

وصعدت أسعار كاري Q22 بمقدار 5 آلاف لتصل إلى 155 ألف جنيه، مقارنة بـ 150 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات الفان خلال مايو:

العلامة

السيارة

أسعار أبريل

أسعار مايو

مقدار الزيادة

SUZUKI

VAN

137.000

140.000

3.000

BAIC

VAN

125.000

138.000

13.000

VAN “تكييف”

140.000

153.000

13.000

Chevrolet

N300

167.250

170.3600

179.100

180.150

171.250

174.300

181.100

182.150

4.000

4.000

2.000

2.000

Karry

Q22

150.000

155.000

5.000

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً