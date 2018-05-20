قائمة أسعار سيارات الفان خلال مايو

المال – خاص
رصدت “المال”، أسعار سيارات الفان فئة الـ”7 راكب”، الأكثر انتشارًا بالسوق، وارتفعت أسعارها بين 2 و 13 ألف جنيه خلال مايو الحالي.
وصعدت أسعار سوزوكي “van” إلى 140 ألفًا بدلاً من 137 ألف جنيه، ووصلت أسعار سيارات بايك” VAN” الفئة اﻷولي إلى 138 ألفًا مقابل 125 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار “بايك VAN” الفئة الثانية “تكييف” إلى 153 ألفًا مقارنة بـ 140 ألف جنيه.
وارتفعت أسعار سيارات شيفروليه “N300” الفئة اﻷولى “باور” إلى 171 ألفاً و250 جنيهاً مقابل 167 ألفًا و250 جنيهاً، وقدرت أسعار الفئة الثانية “تكييف وبارو” بنحو 174 ألفًا و300 جنيه، مقارنة بـ 170 ألفاً و300 جنيه.
ووصلت أٍسعار شيفروليه “N300” الفئة الثالثة “الكاملة” إلى 181 ألفًا و100 جنيه بدلاً من 179 ألفًا و100 جنيه، وسجلت أسعار الفئة اﻷعلى 182 ألفًا و150 جنيها مقابل 180 ألفًا و150 جنيهًا.
وصعدت أسعار كاري Q22 بمقدار 5 آلاف لتصل إلى 155 ألف جنيه، مقارنة بـ 150 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.
ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات الفان خلال مايو:
العلامة
السيارة
أسعار أبريل
أسعار مايو
مقدار الزيادة
SUZUKI
VAN
137.000
140.000
3.000
BAIC
VAN
125.000
138.000
13.000
VAN “تكييف”
140.000
153.000
13.000
Chevrolet
N300
167.250
170.3600
179.100
180.150
171.250
174.300
181.100
182.150
4.000
4.000
2.000
2.000
Karry
Q22
150.000
155.000
5.000