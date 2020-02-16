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قائمة أسعار سيارات الفان خلال فبراير 2020 (صور)

قدرت أسعار سوزوكي الفان بنحو 158 ألف جنيه
المال - خاص 8:20 م, الأحد, 16 فبراير 20 8:20 م, الأحد, 16 فبراير 20

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شهدت أسعار سيارات الفان سعة (7 مقاعد) استقرارًا لمختلف العلامات التجارية، وهي: «شيفروليه، وسوزوكي، وبايك، وفيكتروي» في السوق المحلية خلال فبراير الحالي، وذلك وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

أبقت شركة المنصور للسيارات وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، على أسعار سيارات شيفروليه «N300» الفئة الكاملة، عند مستوى 174 ألفًا و650 جنيهًا خلال الشهر الحالي.

سعر شيفروليه فان
شيفروليه فان

155 ألف جنيه أسعار سيارات كاري الفان

استقرت مجموعة جى بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيرى، وجيلى، وكارى، على أسعار سيارات كارى «Q22» موديل 2020، عند مستوى 155 ألف جنيه خلال فبراير.

سيارات كاري Q22 الفان
كاري Q22 الفان

155 ألف جنيه سعر سوزوكي فان

قدرت أسعار سيارات سوزوكي الميني الفان سعة (7 راكب) في السوق المحلية، بنحو 155 ألف جنيه.

اسعار سوزوكي فان
سوزوكي الفان

أسعار سيارات فيكتوري الفان

حددت مجموعة IFG جروب- وكيل سيارات «زوتي، وفيكتوري» أسعار سيارات فيكتورى «V2» الميني الفان سعة (7 راكب) موديل 2020، بقيمة 158 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

فيكتوري الميني الفان
فيكتروي الفان

أسعار سيارات بايك الميني فان تستقر عند 210 آلاف جنيه

قدرت مجموعة الحبيب للتجارة، وكيل العلامة الصينية بايك، أسعار سيارات بايك «M40» الميني فان، بنحو 210 آلاف جنيه.

سيارات بايك الميني فان
بايك الفان

تطور مبيعات سيارات الميني فان

رصدت «المال» سيارات الميني فان الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، استنادًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تصدرت «سوزكي VAN» قمة سيارات الميني فان الأكثر مبيعًا في مصر، وذلك بعد تمكنها من بيع 2311 مركبة خلال العام الماضي.

وجاءت «شيفروليه N300» في المرتبة الثانية بقائمة مبيعات سيارات الميني فان، بعد أن حققت بيع 1994 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «فيكتوري V1» في المرتبة الثالثة بقائمة سيارات الميني فان الأكثر مبيعًا، بعد أن استطاعت بيع 395 سيارة، تبعتها «بايك M40» في المركز الرابع بإجمالي بيع 251 مركبة.

وتمركزت «كاري Q22» في المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات سيارات الميني فان بالسوق المحلية، بعد تمكنها من بيع 95 مركبة خلال 2019.

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بقلم المال - خاص

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