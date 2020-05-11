قائمة أسعار الميكروباص في مصر خلال مايو (جراف)

بلغ سعر "كينج لونج" نحو 228 ألف جنيه

رصدت “المال” أسعار الميكروباص لمختلف العلامات التجارية في السوق المحلية هي «كينج لونج، وجولدن دراجون، وتويوتا، وجنبي، وفيكتوري»، خلال مايو الحالي، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

قدرت مجموعة “الحبيب للتجارة” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “كينج لونج” أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «البنزين» موديل 2020 بنحو 208 آلاف جنيه في السوق المحلية.

وسجلت أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «بنزين- مكيف» نحو 228 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

كينج لونج

أسعار ميكروباص جولدن دراجون

أبقت المجموعة العربية المتحدة “القصراوى جروب”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “جولدن دراجون”- على أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة «البنزين» عند مستوى 235 ألف جنيه خلال مايو الحالي.

واستقرت أسعار ميكروباص جولدن دراجون الفئة الثانية «بنزين- مكيف» عند 251 ألف جنيه في السوق المحلية.

وقدَّرت الشركة أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة «الديزل» بنحو265 ألف جنيه، وسعرت فئات «ديزل- مكيف» بقيمة 280 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

ميكروباص جولدن دراجون

أسعار ميكروباص تويوتا هايس

حددت شركة “تويوتا إيجيبت”- الوكيل المحلي للعلامة اليابانية فى مصر، أسعار ميكروباص تويوتا هايس ذات الشكل الجديد الفئة الأولى، بنحو 700 ألف جنيه خلال مايو الحالي.

وجاءت أسعار الميكروباص تويوتا هايس الفئة الثانية بنحو 760 ألف جنيه، وقدّرت الفئة الثالثة بنحو 780 ألف.

وسجلت أسعار ميكروباص “تويوتا هايس” الفئة الثالثة نحو 830 ألف جنيه خلال الشهر الحالي.

وأبقت الشركة على أسعار ميكروباص تويوتا هايس ذات الشكل القديم فئة السقف العالى “M31” عند مستوى 675 ألف جنيه، وحددت فئة “m33” بقيمة 690 ألف جنيه.

ميكروباص تويوتا هايس

ميكروباص «جنبي H1»

قدرت شركة بريليانس البافارية- الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر، أسعار ميكروباص جنبي «H1» فئة البنزين بنحو 245 ألف جنيه خلال مايو الحالي.

ميكروباص جنبي

ميكروباص فيكتوري «V1»

أبقت مجموعة “IFG جروب”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “فيكتوري” في مصر، على أسعار ميكروباص فيكتوري «V1» سعة (11 مقعدًا) عند مستوى 158 ألف جنيه خلال الشهر الحالي

فيكتروي الفان

تطور مبيعات الميكروباص خلال الربع الأول

أظهر التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، نمو مبيعات السيارات “الميني فان” بنسبة 27% لتصل إلى 1650 وحدة في السوق المحلية، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1295 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تصدر ميكروباص “كينج لونج” قمة المبيعات بعدما أن استحوذ على حصة سوقية 48% مسجلة بيع 1660 مركبة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وجاء “جولدن دراجون هايس” فى المرتبة الثانية بقائمة الميكروباصات الأكثر مبيعًا مسجلة حصة سوقية 29% محققة بيع 440 وحدة خلال تلك الفترة.

وحل ميكروباص”تويوتا هايس” في المرتبة الثالثة بعدما أن اقتص حصة سوقية 13% التي بلغت مبيعاتها 440 مركبة، تبِعتها «برجنبي هايس» فى المركز الرابع بحصة بلغت 5% محققة بيع 155 مركبة.

وتمركزت “فوتون CS2” فى المرتبة الخامسة بقائمة الميكروباصات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية مسجلة حصة سوقية 2% بواقع 61 مركبة، ثم جاءت “فورد ترانزيت” في المركز السادس بحصة بلغت 1% بإجمالي بيع 52 ميكروباص.

جاء ميكروباص “شيفروليه QKR” في المرتبة السابعة مستحوذًا على حصة سوقية 1.1% مسجلة بيع 38 ميكروباص.، ثم جاءت “فيكتوري V2” في المركز الثامن بحصة بلغت 1% بإجمالي بيع35 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة الميكروباصات الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي: