قائمة أسعار الميكروباصات خلال مايو

المال – خاص:



تباينت أسعار الميكروباصات ما بين الزيادات والانخفاضات، بمقدار يتراوح ما بين 5 و39 ألف جنيه؛ حسب القوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال مايو الحالي.



وصعدت أسعار ميكروباصات “جولدن دراجون” الفئة اﻷولي العاملة بنظم تشغيل البنزين إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 215 ألفا، وارتفعت أسعار “جولدن دراجون” الفئة الثانية “تكييف” إلي 270 ألفا، مقابل 231 ألفا.

وقفزت أسعار ميكروباصات “جولدن دراجون” الفئة اﻷولي العاملة بنظم تشغيل الديزل إلى 270 ألفا، مقارنة بـ 250 ألفا؛ فيما قدرت أسعار الفئة اﻷعلي بنحو 280 ألفا.



في المقابل، تراجعت أسعار ميكروباصات “بريليانس جنبي H2 ” فئة السياحي بمقدار 5 آلاف جنيه، لتصل إلى 400 ألف بدلا من 405؛ فيما استقرت أسعار ميكروباصات “H1 ” الفئة اﻷولي، عند 220 ألفا، و 230 ألفا للفئة الثانية.





أما عن أسعار ميكروباصات “تويوتا”؛ فقد استقرت فئة “m 31 ” عند 670 ألفا، بقيمة 685 ألفا لفئة “m 33 ” خلال الشهر الحالي.



يذكر أن أسعار ميكروباصات “تويوتا” قفزت بين 25 و30 ألفا بمختلف الفئات خلال الشهر الماضي.



واستقرت أسعار ميكروباصات كينج لونج “XMQ6500E ” العاملة بنظم التشغيل البنزين “مكييف” عند 228 ألفا خلال مايو الجاري.



ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشارا خلال مايو:

العلامة الميكروباص نظم التشغيل أسعار أبريل أسعار مايو مقدار التغيير/ باﻷف جنيه GOLDEN DRAGON HAICE بنزين بنزين- تكييف ديزل- تكييف 215 231 250 250 270 270 35 39 20 JINBEI H2 بنزين- تكييف 405 400 -5 King Long XMQ6500E بنزين- تكييف 228 228 0 TOYOTA HAICE ديزل- مكيف 670:685 670:685 0

المصدر: وكلاء السيارات القيمة : باﻷف جنيه