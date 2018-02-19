قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشارًا خلال فبراير الحالي

المال - خاص رصدت "المال" قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت بين 180 و405 آلاف جنيه؛ طبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال فبراير الحالي. وسجلت أسعار ميكروباصات كينج لونج "XMQ6500E" الفئة اﻷولى 180 ألف جنيه، وجاءت أسعار الفئة الثانية بقيمة 195 ألف بدلا

المال – خاص





رصدت “المال” قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشارًا بالسوق المحلية؛ إذ تراوحت بين 180 و405 آلاف جنيه؛ طبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات خلال فبراير الحالي.

وسجلت أسعار ميكروباصات كينج لونج “XMQ6500E” الفئة اﻷولى 180 ألف جنيه، وجاءت أسعار الفئة الثانية بقيمة 195 ألف بدلاً من 168 ألف خلال يناير الماضى، ووصلت أسعار ميكروباصات بريليانس “H1” الفئة اﻷولى نحو 220 ألفا مقابل 215 ألفا، كما قدرت أسعار الفئة الثانية بمبلغ 230 ألفا مقارنة مع 225 ألفا، وجاءت أسعار بريليانس H2 فئة السياحي بنحو 405 آلاف، وبقيمة 400 ألف لميكروباصات بريليانس “JINBEI HAISE”.

وبلغت أسعار ميكروباصات جولدن دراجون “HAICE” نحو 210 آلاف، فيما تراوحت أسعار ميكروباصات تويوتا “HAICE” ما بين 625 و655 ألفا بمختلف فئاتها خلال فبراير الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” خلال 2017؛ فإن إجمالى مبيعات ميكروباص كينج لونج “XMQ6500E” قد استحوذ على الحصة السوقية اﻷكبر بنسبة 46.7% مسجلة بيع 2066 وحدة، وتبعتها ميكروباص تويوتا “HIACE”بحصة 34.9% بواقع 1548 ميكروباص، وتليها بريليانس “JINBEI HAISE” بنحو 570 وحدة.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار الميكروباصات اﻷكثر انتشاراً خلال فبراير:

العلامة الميكروباص نظم التشغيل أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغيير GOLDEN DRAGON HAICE بنزين – مكيف 210 210 0 TOYOTA HAICE ديزل – مكيف تبدأ من 625 إلى 655 تبدأ من 625 إلى 655 – Brilliance H1 بنزين بنزين – مكيف 215 225 220 230 5 5 JINBEI HAICE ديزل 400 400 0 Brilliance H2 بنزين – تكييف – 405 – King Long XMQ6500E بنزين بنزين – مكيف 180 168 – 195 – 27

المصدر: وكلاء السيارات القيمة: باﻷف جنيه



العلامة الميكروباص نظم التشغيل أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغيير GOLDEN DRAGON HAICE بنزين – مكيف 210 210 0 TOYOTA HAICE ديزل – مكيف تبدأ من 625 إلى 655 تبدأ من 625 إلى 655 – Brilliance H1 بنزين بنزين – مكيف 215 225 220 230 5 5 JINBEI HAICE ديزل 400 400 0 Brilliance H2 بنزين – تكييف – 405 – King Long XMQ6500E بنزين بنزين – مكيف 180 168 – 195 – 27 المصدر: وكلاء السيارات القيمة: باﻷف جنيه

العلامة الميكروباص نظم التشغيل أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغيير GOLDEN DRAGON HAICE بنزين – مكيف 210 210 0 TOYOTA HAICE ديزل – مكيف تبدأ من 625 إلى 655 تبدأ من 625 إلى 655 – Brilliance H1 بنزين بنزين – مكيف 215 225 220 230 5 5 JINBEI HAICE ديزل 400 400 0 Brilliance H2 بنزين – تكييف – 405 – King Long XMQ6500E بنزين بنزين – مكيف 180 168 – 195 – 27 المصدر: وكلاء السيارات القيمة: باﻷف جنيه