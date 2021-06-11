قائمة أسعار السيارات «البيك أب» خلال يونيو الجاري

تقدم «شيفروليه الدبابة» بأسعار تبدأ من 291.7 ألف جنيه

رصدت «المال» تطور أسعار السيارات التجارية «البيك أب» لمختلف العلامات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية «شيفروليه، ونيسان، وتويوتا، وجريت وول»؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركات السيارات في مصر خلال يونيو الحالي.

أسعار شيفروليه الدبابة 2022

قدرت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة «البيك أب» موديل 2022 الفئة الأولى «بارو» بقيمة بلغت 291.7 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «باور+ إكسسوار» بنحو 296.7 ألف جنيه فى السوق المحلية؛ وذلك وفقًات للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر.

وحددت أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة» الفئة الثالثة «مكيف» بنحو 320.7 ألف جنيه، وبلغت الفئة الرابعة «مكيف + إكسسوار» نحو 325.7 ألف جنيه، خلال الشهر الحالى.

أسعار نيسان البيك أب

قدرت شركة «نيسان موتور إيجيبت»أسعار سيارات نيسان «البيك أب الدابل كابينة» فئة «الباور+ مكيف» موديل 2021 بقيمة بلغت 375 ألف جنيه في السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات نيسان «البيك أب» فئة الكابينة المفردة “باور” بقيمة بلغت 263 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “باور+ تكييف” بقيمة بلغت 272 ألف جنيه في السوق المحلية.





سعر تويوتا هايلكس

استقرت أسعار السيارات البيك أب «تويوتا هايلكس» الفئة الأولى “الكابينة المفردة” عند مستوى 485 ألف جنيه خلال الشهر الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «تويوتا» فى مصر.

أسعار سيارات «جريت وول وينجل 5» البيك أب

حددت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وجريت وول» في مصر، أسعار سيارات «جريت وول وينجل 5 – البيك أب» بقيمة بلغت 215 ألف جنيه في السوق المحلية خلال الشهر الحالي.