قائمة أسعار أرخص السيارات العائلية «MPV» في مصر (صور)

رصدت «المال» أسعار أرخص السيارات العائلية متعددة الأغراض فئة «MPV» – سعة 7 مقاعد – المطروحة في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات.

اقتنصت «شانجى M50» لقب أرخص السيارات العائلية «MPV» فى مصر، بسعر يصل إلى 185 ألف جنيه.

وتعتمد شانجي «M50» على محرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 116 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة خماسى السرعات مانيوال.

جلوري 330s

وحلت «جلوري 330s» فى المرتبة الثانية بقائمة أسعار أرخص السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV»، فئة “H/L” بسعر يصل إلى 187 ألف جنيه.

وقدرت أسعار سيارات «جلوري 330s» فئة “T/L” بنحو 207 آلاف جنيه.

زودت «جلوري 330s» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

جلوري 330s

بايك M60

وجاءت «بايك M60» في المرتبة الثالثة بقائمة أرخص السيارات العائلية “MPV” سعة 7 مقاعد، في مصر، بأسعار تتراوح بين 210 و227 ألف جنيه.

ودعمت «بايك M60» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 116 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة خماسى السرعات مانيوال.

بايك M60

بروتون اكسورا

تمركزت «بروتون اكسورا» فى المرتبة الخامسة بقائمة أرخص السيارات العائلية «MPV» سعة 7 مقاعد المطروحة فى مصر، بسعر يصل إلى 275 ألف جنيه.

وتعتمد «بروتون اكسورا» على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 136 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر.